فرنسا تسجل حصيلة قياسية للإصابات اليومية بـ«كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 06 يناير 2022, 12:57 مساء
وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران. (رويترز)

أعلن وزير الصحة الفرنسي، أوليفييه فيران، الأربعاء، تسجيل بلاده نحو 335 ألف إصابة جديدة بفيروس «كورونا» في حصيلة قياسية للبلاد، فيما تلقى 66 ألف شخص أول جرعة من اللقاح.

وقال فيران خلال المناقشات الدائرة في الجمعية الوطنية حول مشروع قانون حول شهادة التطعيم إن «هيئة الصحة العامة في فرنسا ستعلن عن حصيلتها هذا المساء، ولكن أذكر أننا سجلنا اليوم 335 ألف إصابة في بلدنا»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

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ورحب فيران بتلقي 66 ألف شخص جديد أول جرعة من اللقاح، الأربعاء، ولم يبلغ الملقحون هذا العدد منذ الأول من أكتوبر. وألمح وزير الصحة إلى أن هذه الزيادة الواضحة في تلقي الجرعة الأولى من اللقاح تتعلق بالمناقشات حول تمرير مشروع القانون المتعلق بشهادة التطعيم والتصريحات المثيرة للجدل لإيمانويل ماكرون، مشيرًا إلى أنه لا يعتقد بعامل «الصدفة».

وقال الوزير أمام الجمعية الوطنية: «إذا قمنا بذلك لمدة 70 أو 75 يومًا، سنوفر الحماية الكاملة للسكان في فرنسا من الأعراض الخطيرة». ولم يتلق نحو خمسة ملايين فرنسي أي جرعة لقاح مضادة لـ«كوفيد-19»، خمسهم من المعرضين للخطر.

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