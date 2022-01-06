كازاخستان: مقتل متظاهرين حاولوا الاستيلاء على مبان إدارية

متظاهرون في ألماتي العاصمة الاقتصادية لكازاخستان، 05 يناير 2022. (اف ب)

قُتل «عشرات» المتظاهرين بيد الشرطة ليل الأربعاء- الخميس بينما كانوا يحاولون الاستيلاء على مبان إدارية في كازاخستان، على ما أعلنت شرطة البلاد التي تواجه أعمال شغب في حالة من الفوضى.

ونقلت وكالات الأنباء «إنترفاكس-كازاخستان» و«تاس» و«نوفوستي» عن الناطق باسم قوة الشرطة سالتانات أزيربك، قوله إن «القوى المتطرفة حاولت الليلة الماضية اقتحام مبان إدارية وقسم شرطة مدينة ألماتي، إضافة إلى الإدارات المحلية ومراكز الشرطة»، وأضاف: «جرى القضاء على عشرات المهاجمين ويجري التعرف على هوياتهم».

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وتابع أن عملية «لمكافحة الإرهاب» تجري في أحد أحياء ألماتي العاصمة الاقتصادية لهذا البلد الواقع في آسيا الوسطى، والتي شهدت أعنف أعمال الشغب.

وأظهرت صور نُشرت على وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي متاجر نُهبت وبعض المباني الإدارية تهاجم وتشعل حرائق فيها في ألماتي، فيما تسمع طلقات من أسلحة آلية، وفق وكالة «فرانس برس».

وأعلنت موسكو وحلفاؤها في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، الخميس، إرسال «قوة لحفظ السلام الجماعي» إلى كازاخستان تلبية لطلب هذه الجمهورية السوفياتية السابقة التي بدأت أعمال الشغب فيها كحركة غضب في المقاطعات؛ بسبب ارتفاع أسعار الغاز.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن وزارة الداخلية الكازاخستانية قولها إن ثمانية من أفراد قوات الأمن على الأقل قتلوا وجُرح 317 آخرون.