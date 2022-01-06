روسيا ترسل «قوات حفظ سلام» إلى كازاخستان

إحراق السيارات والمباني خلال الاحتجاجات في ألماتي، كازاخستان 5 يناير 2022. (رويترز)

أعلنت منظمة معاهدة الأمن الجماعي التي تقودها روسيا، الخميس، إرسال «قوات حفظ سلام» إلى كازاخستان تلبية لطلب وجهه إليها رئيس البلد الغارق في احتجاجات شعبية استدعت فرض حالة طوارئ.

وأفاد التحالف العسكري في بيان نشرته على تطبيق «تليغرام» الناطقة باسم الدبلوماسية الروسية ماريا زاخاروفا «جرى إرسال قوة جماعية لحفظ السلام من منظمة معاهدة الأمن الجماعي إلى كازاخستان لفترة محدودة من أجل ضمان استقرار الوضع وتطبيعه»، وفق وكالة «فرانس برس».

وقال رئيس المنظمة رئيس الوزراء الأرمني، نيكول باشينيان، في وقت سابق إن المنظمة سترسل إلى الجمهورية السوفياتية السابقة «قوات حفظ سلام جماعية لفترة محدودة من أجل استقرار وتطبيع الوضع» الذي تسبب به «تدخل خارجي».

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وقُتل «عشرات» المتظاهرين بيد الشرطة ليل الأربعاء - الخميس بينما كانوا يحاولون الاستيلاء على مبان إدارية في كازاخستان، وفق ما أعلنت شرطة البلاد التي تواجه أعمال شغب في حالة من الفوضى. ونقلت وكالات الأنباء «إنترفاكس-كازاخستان» و«تاس» و«نوفوستي» عن الناطق باسم قوة الشرطة، سالتانات أزيربك، قوله إن «القوى المتطرفة حاولت الليلة الماضية اقتحام مبان إدارية وقسم شرطة مدينة ألماتي إضافة إلى الإدارات المحلية ومراكز الشرطة»، وأضاف: «جرى القضاء على عشرات المهاجمين».

وأعلنت وزارة الصحة الكازاخستانية، الخميس، عبر التلفزيون الرسمي أن أكثر من ألف شخص جرحوا في الاحتجاجات وأعمال الشغب التي تهز البلاد منذ أيام. وصرح نائب وزير الصحة آجر غينات لقناة «خبر 24» أن «أكثر من ألف شخص أصيبوا بجروح نتيجة أعمال الشغب في مناطق مختلفة من كازاخستان، جرى إدخال 400 منهم إلى المستشفى و62 شخصًا في العناية المركزة»، حسب القناة التي نقلت عنها وكالتا «إنترفاكس» و«تاس» هذه المعلومات.

إعلان حالة الطوارئ في كازاخستان

ومساء الأربعاء، طلب الرئيس الكازاخي، قاسم جومارت توكاييف، المساعدة من هذا التحالف العسكري المدعوم من موسكو للتصدي لأعمال الشغب التي تهز البلاد وينفذها على حد قوله «إرهابيون» مدربون في الخارج، في حين أُعلنت حالة الطوارئ في مجمل أراضي البلاد الواقعة في آسيا الوسطى.

وقُتل ثمانية عناصر من قوات الأمن والجيش في أعمال الشغب التي تهز كازاخستان منذ أيام عدة، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية عن وزارة الداخلية. وقالت الوزارة إن 317 عنصرًا من الشرطة والحرس الوطني أصيبوا بجروح على أيدي «الحشد الجامح».

وقال توكاييف في تصريح للتلفزيون الرسمي: «دعوت اليوم رؤساء دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي إلى مساعدة كازاخستان لهزيمة التهديد الإرهابي»، مضيفًا أن «عصابات إرهابية» تلقت «تدريبًا عاليًا في الخارج» تقود المظاهرات.

إحراق السيارات والمباني خلال الاحتجاجات في ألماتي، كازاخستان 5 يناير 2022. (رويترز)

إحراق السيارات والمباني خلال الاحتجاجات في ألماتي، كازاخستان 5 يناير 2022. (رويترز)

إحراق السيارات والمباني خلال الاحتجاجات في ألماتي، كازاخستان 5 يناير 2022. (رويترز)

إحراق السيارات والمباني خلال الاحتجاجات في ألماتي، كازاخستان 5 يناير 2022. (رويترز)

إحراق السيارات والمباني خلال الاحتجاجات في ألماتي، كازاخستان 5 يناير 2022. (رويترز)

إحراق السيارات والمباني خلال الاحتجاجات في ألماتي، كازاخستان 5 يناير 2022. (رويترز)

إحراق السيارات والمباني خلال الاحتجاجات في ألماتي، كازاخستان 5 يناير 2022. (رويترز)