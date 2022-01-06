منظمة الصحة تحذر من ظهور متحور جديد أكثر خطورة من «أوميكرون»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 06 يناير 2022, 09:49 صباحا
مقر منظمة الصحة العالمية الرئيسي، ( أرشيفية: الإنترنت)

حذرت منظمة الصحة العالمية من خطر ظهور متحور جديد من فيروس «كورونا» أكثر خطورة مع تفشي المتحور «أوميكرون».

وقالت مسؤولة الطوارئ في منظمة الصحة العالمية بأوروبا،  كاثرين سمولوود: «كلما ازداد انتشار متحور أوميكرون من فيروس كورونا فإن نسبة العدوى والتكاثر تزداد بدورها؛ ما يزيد من احتمالات ظهور متحور جديد».

وحذرت المنظمة من أن المتحور الجديد قد يكون أكثر خطورة مقارنة بـ«أوميكرون» وهو ما يزيد من عدد الوفيات بهذا الفيروس القاتل. وسجلت القارة العجوز أكثر من 100 مليون إصابة بـ«كوفيد» منذ ظهور الوباء، وأكثر من 5 ملايين إصابة في الأسبوع الأخير من 2021 فقط، وفق وكالة «فرانس برس».

وفيما ينتشر المتحور الجديد دون رادع في أنحاء العالم، يبدو أقل خطورة مما كان يخشى في البدء، ما أثار الآمال في إمكانية دحر الوباء والعودة إلى حياة طبيعية. غير أن سمولوود أبدت حذرًا وقالت إن الارتفاع الكبير في أعداد الإصابات قد يأتي برد عكسي، وأضافت: «كلما ازداد انتشار أوميكرون ازدادت نسبة العدوى والتكاثر، ما يزيد من احتمالات ظهور متحور جديد. حاليا أوميكرون متحور قاتل يمكنه التسبب بالوفاة (...) ربما بنسبة أقل بقليل من دلتا، لكن من يستطيع معرفة كيف سيكون المتحور الجديد».

- «أوميكرون» يكتسح أوروبا وأميركا.. ومنظمة الصحة تحذر من الأسوأ
- حقيقة فشل الاختبارات السريعة في كشف «أوميكرون»
- كيف يستقبل العالم العام الجديد مع تفشي «أوميكرون»؟

وتابعت: «نحن في مرحلة خطيرة جدًا، نرى الإصابات ترتفع بشكل كبير في غرب أوروبا فيما لم تتضح التداعيات الكاملة لذلك بعد»،  وأشارت إلى أنه فيما «على المستوى الفردي يبدو خطر دخول المستشفى أقل على الأرجح» مع المتحور «أوميكرون» مقارنة بـ«دلتا»، إلا أنه بشكل عام يمكن أن يمثل «أوميكرون» تهديدًا أكبر بسبب عدد الحالات، وأردفت: «عندما نرى الحالات ترتفع إلى هذا الحد، فإن ذلك يؤدي على الأرجح إلى أعداد أكبر من الناس المصابين بأعراض حادة تنتهي بهم إلى المستشفى وربما تؤدي إلى الوفاة».

وكادت بريطانيا أن تواجه أزمة وشيكة في المستشفيات، الثلاثاء، بسبب نقص الموظفين الناجم عن موجة إصابات بـ«أوميكرون»، في وقت تخطت الحصيلة اليومية للإصابات في هذا البلد عتبة 200 ألف حالة للمرة الأولى.

وتوقعت سمولوود ظهور سيناريو مماثل في دول أوروبية أخرى. وقالت: «حتى في أنظمة صحية قادرة ومتطورة تبرز صعوبات حقيقية في الوقت الحالي، ومن المرجح أن تتكرر في أنحاء المنطقة في وقت يتسبب أوميكرون بمزيد من الإصابات».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

دعوى قضائية ضد «فايزر» و«أسترازينيكا» وشركات أخرى بشأن تمويل الإرهاب بالعراق
دولى
بطولة أستراليا المفتوحة: مشكلة في تأشيرة الدخول تحجز ديوكوفيتش في المطار
رياضة عالمية
تونس.. إحالة 19 شخصا من بينهم الغنوشي والقروي ويوسف الشاهد على القضاء
عربى
13 قتيلا في حريق شب بمبنى في فيلادلفيا (فيديو)
دولى
«المصرف المركزي»: 103.4 مليار دينار إيرادات نفطية خلال 2021 تمثل 98% من موارد ...
ليبيا
أمم أفريقيا 96 و98: استبعاد نيجيريا وصدمة الجوهري مع تحدي حسام حسن قبل ظهور ...
رياضة عالمية
كاركاتير خيري - لجنة مجلس النواب لرسم خارطة طريق جديدة تباشر أعمالها
كاريكاتير
تراجع إنتاج ليبيا النفطي إلى 780 ألف برميل يوميا
ليبيا
موقع «أراب ويكلي»: كل الأطراف المحلية والدولية تتحمل مسؤولية فشل عقد الانتخابات ...
ليبيا
تغطية خاصة | أبرز محطات برنامج هنا ليبيا خلال العام 2021
فيديو
كاركاتير خيري - بوتين وأوكرانيا
كاريكاتير
السايح يطلب تعديل بعض القوانين وصياغة أخرى داعمة لقانون الانتخابات الحالي
ليبيا
منع السفر إلى مصر بالجواز الأخضر
ليبيا
«إندبندنت» البريطانية: «تجميد الوضع الراهن» أفضل سيناريو في ليبيا حاليا
ليبيا
مساعد «طباخ بوتين»: سيف القذافي لن يحكم ليبيا
ليبيا
عودة الجدل.. الاستفتاء على الدستور أولاً أم إجراء الانتخابات؟
ليبيا
وثائق سرية تكشف حجم وقيمة الدعم الليبي للجيش الجمهوري الأيرلندي منذ العام 1973
ليبيا
كاركاتير خيري - لعبة «بو سعدية» وصندوق الانتخابات
كاريكاتير
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالصور: سيارة من أودي أنتجت لمرة واحدة فقط