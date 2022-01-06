منظمة الصحة تحذر من ظهور متحور جديد أكثر خطورة من «أوميكرون»

مقر منظمة الصحة العالمية الرئيسي، ( أرشيفية: الإنترنت)

حذرت منظمة الصحة العالمية من خطر ظهور متحور جديد من فيروس «كورونا» أكثر خطورة مع تفشي المتحور «أوميكرون».

وقالت مسؤولة الطوارئ في منظمة الصحة العالمية بأوروبا، كاثرين سمولوود: «كلما ازداد انتشار متحور أوميكرون من فيروس كورونا فإن نسبة العدوى والتكاثر تزداد بدورها؛ ما يزيد من احتمالات ظهور متحور جديد».

وحذرت المنظمة من أن المتحور الجديد قد يكون أكثر خطورة مقارنة بـ«أوميكرون» وهو ما يزيد من عدد الوفيات بهذا الفيروس القاتل. وسجلت القارة العجوز أكثر من 100 مليون إصابة بـ«كوفيد» منذ ظهور الوباء، وأكثر من 5 ملايين إصابة في الأسبوع الأخير من 2021 فقط، وفق وكالة «فرانس برس».

وفيما ينتشر المتحور الجديد دون رادع في أنحاء العالم، يبدو أقل خطورة مما كان يخشى في البدء، ما أثار الآمال في إمكانية دحر الوباء والعودة إلى حياة طبيعية. غير أن سمولوود أبدت حذرًا وقالت إن الارتفاع الكبير في أعداد الإصابات قد يأتي برد عكسي، وأضافت: «كلما ازداد انتشار أوميكرون ازدادت نسبة العدوى والتكاثر، ما يزيد من احتمالات ظهور متحور جديد. حاليا أوميكرون متحور قاتل يمكنه التسبب بالوفاة (...) ربما بنسبة أقل بقليل من دلتا، لكن من يستطيع معرفة كيف سيكون المتحور الجديد».

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وتابعت: «نحن في مرحلة خطيرة جدًا، نرى الإصابات ترتفع بشكل كبير في غرب أوروبا فيما لم تتضح التداعيات الكاملة لذلك بعد»، وأشارت إلى أنه فيما «على المستوى الفردي يبدو خطر دخول المستشفى أقل على الأرجح» مع المتحور «أوميكرون» مقارنة بـ«دلتا»، إلا أنه بشكل عام يمكن أن يمثل «أوميكرون» تهديدًا أكبر بسبب عدد الحالات، وأردفت: «عندما نرى الحالات ترتفع إلى هذا الحد، فإن ذلك يؤدي على الأرجح إلى أعداد أكبر من الناس المصابين بأعراض حادة تنتهي بهم إلى المستشفى وربما تؤدي إلى الوفاة».

وكادت بريطانيا أن تواجه أزمة وشيكة في المستشفيات، الثلاثاء، بسبب نقص الموظفين الناجم عن موجة إصابات بـ«أوميكرون»، في وقت تخطت الحصيلة اليومية للإصابات في هذا البلد عتبة 200 ألف حالة للمرة الأولى.

وتوقعت سمولوود ظهور سيناريو مماثل في دول أوروبية أخرى. وقالت: «حتى في أنظمة صحية قادرة ومتطورة تبرز صعوبات حقيقية في الوقت الحالي، ومن المرجح أن تتكرر في أنحاء المنطقة في وقت يتسبب أوميكرون بمزيد من الإصابات».