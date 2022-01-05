7 أطفال بين 13 قتيلاً في حريق فيلادلفيا

سيارة مطافي خلال إخماد الحريق. (الإنترنت)

قضى سبعة أطفال في الحريق الذي أودى بحياة 13 شخصًا في حصيلة موقتة، في شقة تقع بوسط مدينة فيلادلفيا في شرق الولايات المتحدة، بحسب فرق الإطفاء.

وقال ممثل للإطفائيين في المكان إن سبعة أطفال بين ضحايا هذا الحريق، الذي شب صباح الأربعاء، في حي فيرمونت السكني بوسط المدينة، وفق وكالة «فرانس برس».

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وذكرت إدارة الإطفاء بالمدينة أن الإطفائيين وصلوا إلى مكان الحادث في الساعة 6.40 صباحًا (11.40 ت غ) «وكانت النيران الكثيفة تخرج من الطابق الثاني في المنزل المؤلف من ثلاثة طوابق».