13 قتيلا في حريق شب بمبنى في فيلادلفيا (فيديو)

سيارة مطافي خلال إخماد الحريق. (الإنترنت)

أفادت وسائل إعلام أميركية أن 13 شخصًا لقوا حتفهم عندما شب حريق في مبنى يضم شققًا سكنية تابعة للحكومة في مدينة فيلادلفيا بشرق الولايات المتحدة.

وقالت إدارة الإطفاء بالمدينة إن الإطفائيين وصلوا إلى مكان الحادث في الساعة 6.40 صباحًا (11.40 ت غ) «وكانت النيران الكثيفة تخرج من الطابق الثاني في المنزل المؤلف من ثلاثة طوابق»، وفق «فرانس برس».

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وكتب الإطفائيون في تغريدة على تويتر «استغرق الأمر 50 دقيقة للسيطرة على الحريق». وذكرت شبكات أميركية من بينها «إن بي سي وسي بي إس» أن الحريق أسفر عن مقتل 13 شخصًا.