بوريل يتعهد دعم الاتحاد الأوروبي «الكامل» لأوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 05 يناير 2022, 05:48 مساء
جوزيب بوريل، (أرشيفية: البعثة الأوروبية)

تعهّد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل دعم التكتل الكامل لأوكرانيا، الأربعاء، أثناء زيارته لكييف قبيل محادثات أميركية -روسية مرتقبة بشأن الأزمة في ظل مخاوف من تخطيط موسكو لاجتياح جارتها.

وقال بوريل في مؤتمر صحفي بعد زيارة أجراها إلى الجبهة «نحن هنا أولًا للتأكيد على دعم الاتحاد الأوروبي الكامل لاستقلال أوكرانيا وسيادتها وسلامة أراضيها»، مضيفًا أن «الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا يجب أن يشاركا في أي نقاش بشأن أمن أوروبا»، وفق «فرانس برس».

وحذر الرئيس الأميركي جو بايدن، نظيره الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، من أن بلاده سترد بشكل قوي على أي غزو روسي لأوكرانيا، قائلاً إن «خفض التصعيد» ضروري من أجل بلورة حل دبلوماسي للأزمة، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس» عن البيت الأبيض.

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 وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، إنه خلال الاتصال الهاتفي الذي استمر 50 دقيقة بين الزعيمين، أوضح بايدن للرئيس الروسي «أن الولايات المتحدة مع حلفائها وشركائها سترد بشكل حاسم في حال قيام روسيا بغزو إضافي لأوكرانيا».

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