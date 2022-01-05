باريس تدعو الأوروبيين إلى «تنسيق وثيق» في المفاوضات مع روسيا

أعلام الاتحاد الأوروبي أمام مقره في بروكسل. (الإنترنت)

دعت فرنسا، الأربعاء، الأوروبيين إلى «تنسيق وثيق» فيما بينهم، في ضوء المفاوضات المرتقبة مع روسيا بشأن الأمن في أوروبا.

وأكد وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، عقب مشاورات مع نظرائه الألماني والإيطالي والبولندي وممثل السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي «أهمية التنسيق الوثيق بين الأوروبيين قبيل المحادثات المرتقبة مع روسيا» وفق بيان ورد لـ«فرانس برس».

وأعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في التاسع من شهر ديسمبر الماضي، أن بلاده تريد وضع إطار لـ«السيادة الاستراتيجية الأوروبية» خلال ترؤسها للاتحاد الأوروبي في النصف الأول من العام 2022.

تهديدات وأهداف مشتركة.. وعقوبات على روسيا

واعتبر ماكرون خلال مؤتمر صحفي أن «هذا المفهوم الذي بدا غير وارد قبل أربع سنوات، يرسخ أننا نحن الأوروبيين، سواء كنا أعضاء في حلف شمال الأطلسي أم لا (...)، نواجه تهديدات مشتركة ولدينا وأهداف مشتركة».

وفرض الاتحاد الأوروبي، منتصف الشهر نفسه، عقوبات على مجموعة «فاغنر» الروسية شبه العسكرية وكذلك 8 أشخاص و3 شركات مرتبطة بها بسبب «أعمال مزعزعة للاستقرار» نُفذت في أوكرانيا وفي عدة دول أفريقية.

ووافق على القرار بالإجماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المجتمعون في بروكسل على أن يُنشر في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي حتى يدخل حيز التنفيذ. وتشمل العقوبات منع هؤلاء الأشخاص من الحصول على تأشيرات سفر وتجميد أصولهم في الاتحاد الأوروبي.