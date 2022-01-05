«فرانس برس»: المتظاهرون يقتحمون مبنى بلدية كبرى مدن كازاخستان

مظاهرات في كازاخستان احتجاجا على ارتفاع أسعار الغاز، 4 يناير 2021. (الإنترنت)

دخلت مجموعة من المتظاهرين، الأربعاء، مبنى الإدارة الرئيسي في ألماتي العاصمة الاقتصادية لكازاخستان، التي تشهد اضطرابات غير مسبوقة بعد زيادة في أسعار الغاز.

وأطلقت الشرطة قنابل صوتية والغاز المسيل للدموع ضد حشد من آلاف المتظاهرين لكنها لم تنجح في منعهم من دخول المبنى، حسب صحفي في وكالة «فرانس برس». واستولى المتظاهرون على هراوات ودروع للشرطة.

وتسببت المظاهرات التي اندلعت في أعقاب الإعلان عن رفع أسعار الطاقة إلى إقالة الحكومة بقرار من الرئيس، قاسم جومارت توكاييف. وأُعلنت حالة الطوارئ حتى 19 يناير في مناطق عدة بما في ذلك العاصمة الاقتصادية ألماتي حيث سيسري حظر تجول من الساعة (23:00) حتى الساعة السابعة بالتوقيت المحلي.

وقالت وزارة الداخلية إن أكثر من مئتي شخص اعتقلوا لانتهاكهم النظام العام، وأضافت أن 95 شرطيًا جُرحوا خلال هذه التظاهرات النادرة في هذا البلد الغني بالمحروقات.

« ليرحل الرجل العجوز»

بدأت حركة الاحتجاج، الأحد، بعد زيادة في أسعار الغاز الطبيعي المسال في مدينة جاناوزن بغرب البلاد قبل أن تمتد إلى مدينة أكتاو الكبيرة الواقعة على بحر قزوين، ثم إلى ألماتي. وحاولت الحكومة في البداية تهدئة المتظاهرين لكن دون جدوى، عبر خفض سعر الغاز وتثبيته عند 50 تنغي (0.1 يورو) للتر الواحد في المنطقة، مقابل 120 في بداية العام.

في ألماتي رأى صحفيو وكالة «فرانس برس» الشرطة تفرّق حشدًا يضم نحو خمسة آلاف شخص ليل الثلاثاء- الأربعاء بقنابل صوتية وغازات مسيلة للدموع.

وردد المتظاهرون الذين هاجم بعضهم سيارات هتافات مناهضة للحكومة مثل «لتستقل الحكومة» و«ليرحل الرجل العجوز» في إشارة إلى الرئيس السابق نور سلطان نزارباييف، داعم الرئيس الحالي وصاحب النفوذ الكبير.

وتعطلت منصات التواصل الكبرى «واتساب» و«تلغرام» و«سيغنال» في كازاخستان، الأربعاء، بينما حجبت مواقع وسائل الإعلام المستقلة على ما يبدو. وتحدث التلفزيون عن اعتقال مدير مصنع لمعالجة الغاز ومسؤول آخر في منطقة مانجيستاو حيث تقع جاناوزن. وقال هذا المصدر إنهما متهمان بـ«زيادة سعر الغاز دون سبب»، ما «أدى إلى احتجاجات حاشدة في جميع أنحاء البلاد».

عانت كازاخستان، أكبر اقتصاد في آسيا الوسطى اعتاد في الماضي على معدلات نمو من رقمين، من تبعات انخفاض أسعار النفط والأزمة الاقتصادية في روسيا ما أدى إلى تضخم قوي. وتعتمد منطقة مانجيستاو على الغاز الطبيعي المسال كمصدر رئيسي لوقود السيارات وأي زيادة في سعره تؤدي إلى ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية التي بدأت بالفعل في الارتفاع منذ بداية جائحة «كوفيد-19».