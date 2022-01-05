هونغ كونغ تحظر الرحلات الجوية من 8 دول بسبب «أوميكرون»

طائرة تابعة لشركة طيران «كاثاي باسيفيك» في هونغ كونغ . (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت هونغ كونغ، الأربعاء، حظر الرحلات الجوية من ثماني دول بعد تفش للمتحور «أوميكرون» من فيروس «كورونا» بدأ بطواقم جوية وامتد إلى مدينة تسعى لتطبيق استراتيجية «صفر كوفيد» صارمة.

وقالت المسؤولة التنفيذية للمدينة كاري لام، للصحفيين: «لن يُسمح لرحلات الركاب من تلك الدول بالهبوط في هونغ كونغ، ولن يُسمح للأشخاص الذين أقاموا في تلك الدول بركوب طائرات متجهة إلى هونغ كونغ ومن بينها رحلات الترانزيت»، وأوضحت أن القرار يشمل أستراليا وكندا وفرنسا والهند وباكستان والفلبين وبريطانيا والولايات المتحدة، وفق وكالة «فرانس برس».