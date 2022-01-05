فحص «كورونا» لسكان مدينة صينية يبلغ تعدادها 12 مليونا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 05 يناير 2022, 09:47 صباحا
اختبار كوفيد في مدينة شيآن الصينية، 25 ديسمبر 2021. (أ ف ب)

بدأت مدينة تشنغتشو في وسط الصين، الأربعاء، فحص سكانها البالغ عددهم 12 مليون نسمة بعد تسجيلها بضع إصابات بـ«كوفيد-19» بينما أعلنت شيآن أنها «سيطرت» على بؤرة حديثة للمرض.

وقالت سلطات المدينة في بيان نقلته وكالة «فرانس برس»، الأربعاء، إن كل السكان يخضعون لحجر جزئي ويجب أن يخضعوا لفحص «لكشف أي إصابات غير معلنة بين سكان» تشنغتشو التي سُجلت فيها 11 إصابة في الأيام الأخيرة، بينها تسع بلا أعراض.

ونجحت الصين في القضاء على المرض على أراضيها إلى حد كبير منذ ربيع 2020، بفضل إجراءات صارمة، من فحوص كثيفة جدًا إلى تتبع التحركات عبر تطبيقات الهاتف المحمول أو حتى عزل أحياء بأكملها عند تفشي المرض. ولم تمنع هذه الإجراءات ظهور بؤر وبائية جديدة بقيت محدودة جدًا مقارنة بعديد البلدان الأخرى لكنها تثير قلق السكان في هذه الفترة التي تسبق دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين التي تنظم من 4 إلى 20 فبراير.

- الصين: تطهير «كامل» لمدينة شيآن وتعزز القيود على سكانها

وبلغ عدد الإصابات في الأسابيع الأخيرة مستويات لم تسجل منذ مارس 2020، تتراوح بين مئة وأكثر من مئتين. لكن يبدو أن الانحسار بدأ إذ أعلنت وزارة الصحة، الأربعاء، 91 إصابة جديدة فقط.

في تشنغتشو التي تشكل مفترق طرق لسكك الحديد والطرق البرية، فرضت السلطات حجرًا على ثمانية أحياء تضم عشرات الآلاف من السكان. وكانت يوتشو وهي مدينة أخرى في هينان يبلغ عدد سكانها 1.2 مليون نسمة طلبت من المواطنين البقاء في بيوتهم بعد رصد ثلاث إصابات لأشخاص لم يظهر عليهم أي أعراض.

وسبب التزام المدينتين الحذر هو قربهما من مدينة شيآن في مقاطعة شانتشي المجاورة حيث رصدت بؤرة غير مسبوقة للوباء منذ 2020 في الأسابيع الأخيرة. وأمرت السلطات بإجراء فحوص لـ13 مليون ساكن وأجبرتهم على البقاء في منازلهم. وتحدثت وزارة الصحة، الأربعاء، عن 35 إصابة جدية فقط في المدينة، وهو أدنى رقم منذ منتصف ديسمبر.

قال نائب مدير لجنة الصحة في المقاطعة، ما غوانغي، «رغم أن عدد الإصابات كان مرتفعًا منذ عدة أيام، جرى السيطرة على المسار التصاعدي لانتشار كوفيد» على مستوى الأحياء السكنية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تغطية خاصة | أبرز محطات برنامج هنا ليبيا خلال العام 2021
فيديو
برنامج فلوسنا | الحصاد الاقتصادي لسنة 2021
فيديو
كاركاتير خيري - بوتين وأوكرانيا
كاريكاتير
السعودية تسجل 2500 إصابة بـ«كوفيد-19» خلال 24 ساعة لأول مرة منذ 18 شهرا
عربى
انتهت عبر «WTV».. الأخضر 1 - 0 الصداقة
رياضة محلية
قناة «WTV» تبث «استديو تحليلي» لمباراة الأخضر والصداقة في الدوري
رياضة محلية
رئيس نادي الاتحاد المصراتي يعتذر للحكم مصطفى الدرسي بعد أحداث مباراة الأهلي ...
رياضة محلية
4 شخصيات رياضية ليبية كبيرة تنتظر العلاج والاهتمام الفوري.. والشريف: لا وقت ...
رياضة محلية
طرق علاج تأثيرات «كورونا» بعيدة المدى
طب وصحة
انتهت المباراة عبر «WTV».. مباراة «الأهلي بنغازي 2 - 1 التعاون» في الدوري ...
رياضة محلية
السايح يطلب تعديل بعض القوانين وصياغة أخرى داعمة لقانون الانتخابات الحالي
ليبيا
وزير الإسكان يبحث توحيد قيمة تعويضات العقارات منزوعة الملكية
ليبيا
إدارة القضايا ترد على مفوضية الانتخابات وتتهمها بالمغالطة والتقاعس
ليبيا
منع السفر إلى مصر بالجواز الأخضر
ليبيا
«إندبندنت» البريطانية: «تجميد الوضع الراهن» أفضل سيناريو في ليبيا حاليا
ليبيا
مساعد «طباخ بوتين»: سيف القذافي لن يحكم ليبيا
ليبيا
عودة الجدل.. الاستفتاء على الدستور أولاً أم إجراء الانتخابات؟
ليبيا
وثائق سرية تكشف حجم وقيمة الدعم الليبي للجيش الجمهوري الأيرلندي منذ العام 1973
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«تهديد» و«تزوير» و«تلاعب».. أبرز ما كشفه السايح عن كواليس تأجيل الانتخابات