توقيف 200 متظاهر وإصابة العشرات في احتجاجات كازاخستان

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 05 يناير 2022, 09:33 صباحا
متظاهرون في العاصمة الاقتصادية لكازاخستان ألماتي، 4 يناير 2022. (أ ف ب)

أعلنت الشرطة في كازاخستان، الأربعاء، اعتقال أكثر من مئتي شخص وإصابة عشرات من أفرادها بجروح بعد احتجاجات على ارتفاع أسعار الغاز هزت مدنًا عدة في الدولة الواقعة في آسيا الوسطى.

وقالت وزارة الداخلية الكازاخستانية في بيان نقلته وكالة «فرانس برس» إن المتظاهرين «انجرفوا في القيام باستفزازات» عبر قطع الطرق وحركة السير، و«بالإخلال بالنظام العام».

وأدت هذه التظاهرات بما فيها تلك التي جرى تفريقها بالقنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع ليل الثلاثاء- الأربعاء من قبل الشرطة في ألماتي، إلى إقالة الحكومة بقرار من الرئيس، قاسم جومارت توكاييف. وأُعلنت حالة الطوارئ حتى 19 يناير في مناطق عدة بما في ذلك العاصمة الاقتصادية ألماتي حيث سيسري حظر تجول من الساعة (23:00) حتى الساعة السابعة بالتوقيت المحلي.

وقالت وزارة الداخلية إن أكثر من مئتي شخص اعتقلوا لانتهاكهم النظام العام، وأضافت أن 95 شرطيًا جُرحوا خلال هذه التظاهرات النادرة في هذا البلد الغني بالمحروقات.

وبدأت حركة الاحتجاج، الأحد، بعد ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال في مدينة جاناوزن غربي البلاد، قبل أن تمتد إلى مدينة أكتاو الكبيرة على شواطئ بحر قزوين، ثم إلى ألماتي.

وحاولت الحكومة في البداية تهدئة المتظاهرين لكن دون جدوى، عبر الموافقة على خفض سعر الغاز الطبيعي المسال وتثبيته عند 50 تنغ (0.1 يورو) للتر الواحد في المنطقة، مقابل 120 في بداية العام

وقال التلفزيون الكازاخستاني، الأربعاء، إن مدير مصنع لمعالجة الغاز ومسؤولا آخر اعتُقلا في منطقة مانجيستاو حيث تقع جاناوزن. وأضاف أنهما متهمان بـ«زيادة سعر الغاز دون سبب»، ما «أدى إلى احتجاجات حاشدة في جميع أنحاء البلاد».

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