ترامب يلغي مؤتمره الصحفي الخاص بذكرى اقتحام «الكونغرس»

مؤيدون لدونالد ترامب متجمّعون أمام مبنى «الكونغرس» في واشنطن، 6 يناير 2021، (ا ف ب)

أعلن الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، إلغاء المؤتمر الصحفي الذي كان مقررا عقده الخميس المقبل في فلوريدا؛ بمناسبة ذكرى اقتحام حشد من أنصاره مبنى «الكونغرس» في واشنطن.

وقال ترامب في بيان نُشر الثلاثاء إنه سيتحدث في 15 يناير في تجمع في ولاية أريزونا، مضيفا أنه قرر إلغاء المؤتمر «في ضوء الانحياز الكامل وانعدام النزاهة» اللذين برهن عنهما كل من اللجنة البرلمانية التي تحقق في ملابسات اقتحام مقر الكونغرس، ووسائل الإعلام «المضللة»، حسب ما نقلته وكالة «فرانس برس».

وأكد مجددا من دون أن يقدم دليلا، أن الانتخابات الرئاسية التي خسرها أمام الرئيس جو بايدن في نهاية العام 2020 شابتها عمليات «تزوير»، معتبرا أنها «جريمة القرن»، رغم أن المرشح الديمقراطي تقدم عليه بأكثر من سبعة ملايين صوت.

ولم يوضح ترامب الأسباب التي دفعته لإلغاء المؤتمر الصحفي الذي كان يفترض أن يعقده في منتجعه الفخم مارالاغو في ولاية فلوريدا (جنوب شرق).

وبذلك، فتح دونالد ترامب الطريق أمام جو بايدن الذي سيتحدث الخميس من الكونغرس بعد سنة تماما على محاولة الآلاف من أنصار الرئيس الجمهوري السابق منع البرلمانيين فيه من المصادقة على انتخابه.