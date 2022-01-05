ترامب يلغي مؤتمره الصحفي الخاص بذكرى اقتحام «الكونغرس»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 05 يناير 2022, 08:25 صباحا
مؤيدون لدونالد ترامب متجمّعون أمام مبنى «الكونغرس» في واشنطن، 6 يناير 2021، (ا ف ب)

أعلن الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، إلغاء المؤتمر الصحفي الذي كان مقررا عقده الخميس المقبل في فلوريدا؛ بمناسبة ذكرى اقتحام حشد من أنصاره مبنى «الكونغرس» في واشنطن.

وقال ترامب في بيان نُشر الثلاثاء إنه سيتحدث في 15 يناير في تجمع في ولاية أريزونا، مضيفا أنه قرر إلغاء المؤتمر «في ضوء الانحياز الكامل وانعدام النزاهة» اللذين برهن عنهما كل من اللجنة البرلمانية التي تحقق في ملابسات اقتحام مقر الكونغرس، ووسائل الإعلام «المضللة»، حسب ما نقلته وكالة «فرانس برس».

وأكد مجددا من دون أن يقدم دليلا، أن الانتخابات الرئاسية التي خسرها أمام الرئيس جو بايدن في نهاية العام 2020 شابتها عمليات «تزوير»، معتبرا أنها «جريمة القرن»، رغم أن المرشح الديمقراطي تقدم عليه بأكثر من سبعة ملايين صوت.

ولم يوضح ترامب الأسباب التي دفعته لإلغاء المؤتمر الصحفي الذي كان يفترض أن يعقده في منتجعه الفخم مارالاغو في ولاية فلوريدا (جنوب شرق).

وبذلك، فتح دونالد ترامب الطريق أمام جو بايدن الذي سيتحدث الخميس من الكونغرس بعد سنة تماما على محاولة الآلاف من أنصار الرئيس الجمهوري السابق منع البرلمانيين فيه من المصادقة على انتخابه.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تغطية خاصة | أبرز محطات برنامج هنا ليبيا خلال العام 2021
فيديو
برنامج فلوسنا | الحصاد الاقتصادي لسنة 2021
فيديو
كاركاتير خيري - بوتين وأوكرانيا
كاريكاتير
السعودية تسجل 2500 إصابة بـ«كوفيد-19» خلال 24 ساعة لأول مرة منذ 18 شهرا
عربى
انتهت عبر «WTV».. الأخضر 1 - 0 الصداقة
رياضة محلية
قناة «WTV» تبث «استديو تحليلي» لمباراة الأخضر والصداقة في الدوري
رياضة محلية
رئيس نادي الاتحاد المصراتي يعتذر للحكم مصطفى الدرسي بعد أحداث مباراة الأهلي ...
رياضة محلية
4 شخصيات رياضية ليبية كبيرة تنتظر العلاج والاهتمام الفوري.. والشريف: لا وقت ...
رياضة محلية
طرق علاج تأثيرات «كورونا» بعيدة المدى
طب وصحة
انتهت المباراة عبر «WTV».. مباراة «الأهلي بنغازي 2 - 1 التعاون» في الدوري ...
رياضة محلية
السايح يطلب تعديل بعض القوانين وصياغة أخرى داعمة لقانون الانتخابات الحالي
ليبيا
وزير الإسكان يبحث توحيد قيمة تعويضات العقارات منزوعة الملكية
ليبيا
إدارة القضايا ترد على مفوضية الانتخابات وتتهمها بالمغالطة والتقاعس
ليبيا
منع السفر إلى مصر بالجواز الأخضر
ليبيا
«إندبندنت» البريطانية: «تجميد الوضع الراهن» أفضل سيناريو في ليبيا حاليا
ليبيا
مساعد «طباخ بوتين»: سيف القذافي لن يحكم ليبيا
ليبيا
عودة الجدل.. الاستفتاء على الدستور أولاً أم إجراء الانتخابات؟
ليبيا
وثائق سرية تكشف حجم وقيمة الدعم الليبي للجيش الجمهوري الأيرلندي منذ العام 1973
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«تهديد» و«تزوير» و«تلاعب».. أبرز ما كشفه السايح عن كواليس تأجيل الانتخابات