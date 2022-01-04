محاكمة امرأة في السويد سمحت بتجنيد طفلها لدى تنظيم «داعش»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 04 يناير 2022, 07:36 مساء
مجموعة من الأطفال بعد خروجهم في عداد المئات من الأشخاص وغالبيتهم من عائلات المتطرفين. (أ ف ب)

تجري محاكمة امرأة في السويد بتهمة ارتكاب جريمة حرب مشددة وانتهاك القانون الدولي بسبب دفع طفلها للانضمام إلى تنظيم «داعش» في سورية ليتم تجنيده في صفوفه، وفق ما أعلنت النيابة الثلاثاء.

هذه المرأة (49 عامًا) التي غادرت إلى سورية في العام 2013 ولم تُحدد جنسيتها، متهمة بالسماح لطفلها بالانضمام إلى التنظيم المتطرف عندما كان يبلغ من العمر 12 عامًا، وفق «فرانس برس».

وتعد هذه أولى الملاحقات القضائية في البلاد بتهم ارتكاب جرائم حرب مرتبطة بتجنيد طفل، بحسب الادعاء. 

رتبت لانضمام ابنها وتجنيده 
وذكرت النيابة في بيان «يشتبه في أنها رتبت لانضمام ابنها وتجنيده بشكل مستمر في سورية بين الأول من أغسطس 2013 و27 مايو 2016 عندما بلغ حينها من العمر 15 عامًا، للمشاركة بشكل مباشر في الأعمال القتالية التي تقودها الجماعات المسلحة، بما في ذلك تنظيم داعش». وتُوفي الطفل العام 2017 في ظروف لم يتم تحديدها.

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وبحسب عناصر التحقيق «تلقى الابن، خلال الفترة التي عاشها في منزل ذويه، تعليمه وتدريبه على المشاركة في الأعمال القتالية، وتم تزويده بمعدات عسكرية وأسلحة عسكرية، وجُند في القتال ولغايات دعائية وفي مهام أخرى تندرج ضمن المجهود الحربي»، بحسب المدعية العامة رينا ديفغون.

وتنفي المرأة التي عادت إلى السويد العام 2020 هذه التهم، بحسب الإعلام المحلي.  وكانت المتهمة قد اصطحبت أطفالها الخمسة معها عندما غادرت إلى سورية، بحسب قناة «إس في تي» التلفزيونية.

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