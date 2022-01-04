8 قتلى في فيضانات تضرب جنوب إيران (فيديو)

عناصر يقدمون المساعدة لسيارة عالقة جراء فيضانات في محافظة هرمزكان بجنوب البلاد. (أ ف ب)

لقي ثمانية أشخاص على الأقل حتفهم جراء فيضانات في جنوب إيران نتجت عن أمطار غزيرة يتوقع أن تستمر حتى أواخر الأسبوع، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي الثلاثاء.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية «إرنا» عن الناطق باسم هيئة الإغاثة الوطنية مجتبى خالدي قوله إنه «على إثر الفيضانات والأمطار خلال الأيام الماضية في المناطق الجنوبية من البلاد، سجل ارتفاع في عدد الضحايا والوفيات»، وفق «فرانس برس».

وأضاف «إلى الآن، توفي ثمانية أشخاص ولا يزال اثنان في عداد المفقودين»، مشيرا الى أن السيول أدت أيضا إلى إصابة 14 شخصا آخرين بجروح.

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وسُجلت خمس وفيات في فارس بجنوب الجمهورية الإسلامية، وفق ما نقلت «إرنا» عن المسؤول في هيئة إدارة الطوارئ في المحافظة رحيم آزادي. وكان مسؤولون محليون أفادوا الإثنين بوفاة شخصين في المحافظة. وأوضح آزادي أن الأمطار والفيضانات تسببت بأضرار «في المزروعات والبنى التحتية والمنازل» في المدن والقرى.

خدمات الإغاثة المقدمة تشمل 87 مدينة

من جهته، أفاد الهلال الأحمر الإيراني بتوفير «إقامة طارئة لأكثر من ثلاثة آلاف شخص، ومساعدة إغاثية لأكثر من 20 ألفا»، وفق ما أفاد مسؤول عمليات الإغاثة والطوارئ في الجمعية مهدي وليبور قناة التلفزيون الرسمي.

وأوضح أن الفيضانات طالت «المنازل، والبنى التحتية كالطرق وأنظمة الاتصالات تعرضت لأضرار»، مشيرا إلى أن أكثر من 500 فريق تابع للجمعية يقوم بتوفير مساعدات للسكان في مناطق جنوب البلاد وشرقها.

ونشرت الجمعية الثلاثاء صورا على موقعها الإلكتروني، تظهر قيام أفرادها بنصب خيم في صالات رياضية، ومساعدة سيارات عالقة في الفيضانات على الطرق، أو في مسارات جبلية غطتها ثلوج كثيفة.

وأوضحت الجمعية أن خدمات الإغاثة المقدمة حاليا تشمل 87 مدينة موزعة في عدد من المحافظات الإيرانية. وأبلغ مسؤول في هيئة الأرصاد الجوية الإيرانية التلفزيون الرسمي، أنه يتوقع استمرار الظروف المناخية الحالية حتى الجمعة.

المنخفض الجوي يؤثر على مناطق الجنوب

وبدأ المنخفض الجوي بالتأثير على مناطق جنوب إيران وعدد من الدول العربية في الخليج اعتبارا من نهاية الأسبوع الماضي، مع إصدار العديد منها تحذيرات بشأن الظروف المناخية.

وتساقطت أمطار غزيرة في مختلف أنحاء الإمارات العربية المتحدة خصوصًا في دبي وأبوظبي. كما شهدت المملكة العربية السعودية أيضًا هطول أمطار غزيرة بما في ذلك على المعتمرين في مدينة مكة.

ويعد المناخ في جنوب إيران ووسطها جافا إلى حد كبير، إلا أن هذه المناطق تشهد فيضانات في مراحل متعددة. وأدت فيضانات واسعة النطاق في مارس وأبريل 2019، إلى مقتل 76 شخصا على الأقل وأضرار قدرت قيمتها بحوالي ملياري دولار.