هونغ كونغ: صدور حكم ثان بالسجن على ناشطة لدورها في إحياء ذكرى «تيانانمين»

الناشطة المسجونة تشو هانغ تونغ في هونغ كونغ. (أ ف ب)

دان القضاء في هونغ كونغ المحامية والناشطة تشو هانغ تونغ، الثلاثاء، بالتحريض في العام 2021 على المشاركة في وقفة احتجاجية محظورة نُظمت إحياءً لذكرى قمع الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية في ساحة تيانانمين في 1989، بعد بضعة أشهر من الحكم عليها بالسجن لمدة عام لارتكاب أفعال مماثلة في العام 2020، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

ودافعت تشو البالغة 36 عاما عن نفسها خلال المحاكمة. وكانت من قادة «هونغ كونغ ألاينس»، وهو الاتحاد الذي ينظم الوقفة الاحتجاجية السنوية تكريما لضحايا الحملة الدموية ضد المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية في بكين في ساحة تيانانمين في العام 1989، وفي عامَي 2020 و2021، حظرت شرطة هونغ كونغ تنظيم هذه التجمعات، متذرعة بالوباء وبتهديدات أمنية.

وحكمت محاكم مختلفة على العديد من الناشطين، من بينهم تشو، بالسجن لانتهاكهم هذا الحظر في العام 2020، وكانت المحامية قد أوقفت في 4 يونيو 2021 بعد نشرها مقالين دعت فيهما السكان إلى إضاءة الشموع وإحياء ذكرى تيانانمين.

وقضت محكمة، الثلاثاء، بسجنها 15 شهرا بعدما اعتبرت بأن مقاليها شكلا تحريضا على انتهاك الحظر، وقالت القاضية ايمي تشان «القانون لا يسمح لأي شخص بممارسة حريته بوسائل غير قانونية»، وأضافت: «كانت تشو مصممة على جذب الانتباه من أجل دعوة الناس إلى التجمع»، من جانبها، نددت تشو بقرار المحكمة متهمة السلطات بتجريم حرية التعبير.

وقالت: «الرسالة التي يبعثها هذا الحكم هي أن إضاءة شمعة جريمة وأن الكلمات جريمة. الطريقة الوحيدة للدفاع عن حرية التعبير هي الاستمرار في التحدث علانية»، ومن المقرر صدور الحكم الثلاثاء.