الصين تواصل «تحديث» ترسانتها النووية

صواريخ بالستية صينية بإمكانات نووية خلال عرض عسكري في بكين، 1 أكتوبر 2019، (ا ف ب)

أعلنت الصين الثلاثاء أنّها ستواصل «تحديث» ترسانتها النووية، مطالبة كلا من الولايات المتحدة وروسيا بخفض مخزونهما من الرؤوس النووية، وذلك غداة تعهّد الدول الخمس الكبرى بمنع انتشار الأسلحة الذرية.

وفي بيان مشترك نادر من نوعه ينحي جانبا الخلافات المتصاعدة بين الشرق والغرب، أكدت الولايات المتحدة والصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا على هدفها التوصل إلى عالم خالٍ من الأسلحة الذرية وتجنّب اندلاع نزاع نووي، حسب وكالة «فرانس برس».

كما أعلنت القوى النووية الخمس التزامها بالنزع المستقبلي الكامل للأسلحة النووية، التي استخدمت عندما قصفت الولايات المتحدة اليابان نهاية الحرب العالمية الثانية، لكن تطبيق هذا الخطاب على الواقع لن يكون سهلا في ظل تصاعد التوتر بين هذه القوى.

ويزداد القلق الدولي حيال تحديث الصين مؤسستها العسكرية، خصوصا بعدما أعلنت قواتها المسلّحة العام الماضي تطوّير صاروخ قادر على التحليق بسرعة تتجاوز بخمس مرات سرعة الصوت.

وأكدت الولايات المتحدة أن الصين توسع ترسانتها النووية بنحو 700 رأس حربي بحلول العام 2027، ولربما ألف بحلول العام 2030.

الصين تدعو روسيا وأميركا إلى تخفيض ترسانتهما النووية

والثلاثاء، دافعت الصين عن سياستها حيال الأسلحة النووية، وشددت على أنه يتعيّن على أكبر قوتين نوويتين، الولايات المتحدة وروسيا، قطع خطوة أولى فيما يتعلق بنزع أسلحة الدمار الشامل.

وقال المدير العام لإدارة الحدّ من التسلّح بوزارة الخارجية الصينية فو تسونغ للصحافيين إنّ «الولايات المتّحدة وروسيا ما زالتا تمتلكان 90% من الرؤوس الحربية النووية في العالم، وعليهما خفض ترسانتهما النووية بطريقة ملزمة قانوناً ولا رجوع عنها».

كما ندد باتّهامات واشنطن قائلا «في ما يتعلّق بمزاعم الولايات المتحدة بأن الصين تزيد بشكل كبير إمكانياتها النووية، هذا الأمر غير صحيح»، متابعا: «لطالما تبنت الصين سياسة قائمة على عدم استخدامها أولا، ونبقي قدراتنا النووية عند الحد الأدنى الذي يقتضيه أمننا الوطني».