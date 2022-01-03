الرئيس الإيراني يتوعد بالثأر لمقتل سليماني ما لم يُحاكم ترامب

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 03 يناير 2022, 10:51 مساء
الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي. (الإنترنت)

طالب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يوم الاثنين بضرورة محاكمة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب على قتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني، متوعدا بالثأر ما لم يحدث ذلك.

جاء ذلك في خطاب ألقاه رئيسي ضمن إحياء الذكرى السنوية الثانية لمقتل سليماني في هجوم أميركي على العراق، وفق «رويترز».

 المجرم (ترامب) على رأس القائمة
ونظمت إيران والجماعات المتحالفة معها في العراق فعاليات تأبينا لسليماني قائد فيلق القدس الذراع الخارجية للحرس الثوري. وكان سليماني قد قُتل في العراق في هجوم بطائرة مسيرة أمر به الرئيس ترامب آنذاك.

وقال رئيسي في خطابه يوم الإثنين «إذا لم يُحاكم ترامب و(وزير الخارجية السابق مايك) بومبيو أمام محكمة عادلة لارتكاب جريمة اغتيال الجنرال سليماني، فإن المسلمين سيثأرون لشهيدنا».

-  طهران تضيف إدارة بايدن ضمن المسؤولين عن اغتيال سليماني
- وقفة بالشموع لمناصري الحشد الشعبي بمطار بغداد في ذكرى اغتيال سليماني

وأضاف رئيسي «المعتدي والقاتل والمذنب الرئيسي - رئيس الولايات المتحدة آنذاك - يجب محاكمته وفق قانون القصاص (الإسلامي)، ويجب تنفيذ حكم الله عليه».

وقال المدعي العام محمد جعفر منتظري للتلفزيون الرسمي إن مسؤولي القضاء الإيراني تواصلوا مع السلطات في تسع دول بعد تحديد 127 مشتبها بهم في هذه القضية، ومن بينهم 74 مواطنا أميركيا. وقال رئيسي «الرئيس السابق المجرم (ترامب) على رأس القائمة».

 محاسبة الولايات المتحدة وإسرائيل،
وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن إيران دعت مجلس الأمن الدولي في رسالة يوم الأحد إلى محاسبة الولايات المتحدة وإسرائيل، التي تقول طهران إنها متورطة أيضا في جريمة القتل.

وبعد أيام من الاغتيال، أبلغت الولايات المتحدة الأمم المتحدة أن هذه العملية كانت دفاعا عن النفس. وقال وليام بار وزير العدل الأمريكي آنذاك إن لدى ترامب السلطة لقتل سليماني وإن الجنرال كان «هدفا عسكريا مشروعا».

واحتشد مئات من أنصار جماعات مسلحة مدعومة من إيران يوم الأحد في مطار بغداد الدولي لإحياء ذكرى مقتل سليماني، مرددين شعارات مناهضة للولايات المتحدة.

وقالت مصادر أمنية عراقية إن طائرتين مسيرتين مدججتين بالسلاح أُسقطتا يوم الاثنين لدى اقترابهما من قاعدة عسكرية عراقية تستضيف قوات أميركية قرب مطار بغداد الدولي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

انتهت المباراة عبر «WTV».. مباراة «الأهلي بنغازي 2 - 1 التعاون» في الدوري ...
رياضة محلية
اندلاع النيران مجددا في برلمان جنوب أفريقيا بعد السيطرة عليها
دولى
«ملقح بالكامل مع الجرعة المعززة».. إصابة وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن ...
دولى
السعودية تسجل 1700 إصابة بـ«كوفيد» للمرة الأولى منذ 6 أشهر
عربى
السايح: لا ضغوط خارجية لتأجيل الانتخابات.. واستقبال السفراء بغرض فني
ليبيا
«فرانس برس»: 5 قوى نووية عالمية تتعهد منع انتشار الأسلحة الذرية
دولى
انتهت عبر «WTV».. الأهلي طرابلس يخطف تعادلا مثيرا بهدفين من الاتحاد المصراتي ...
رياضة محلية
أسبوع «عصيب» للأمير أندرو في قضية الاتهامات الجنسية
منوعات
السايح: وافقنا على إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر بعد التشاور مع نواب ورئاسة ...
ليبيا
تركيا: تضخم قياسي سنوي خلال ديسمبر بسبب انهيار الليرة
اقتصاد
المشروع الوطني
وجهات نظر
15 – الطريق الأبيض
وجهات نظر
نقل نائب رئيس حزب النهضة التونسي إلى المستشفى في حالة خطرة بعد توقيفه
عربى
فاوتشي: الولايات المتحدة تبلغ ذروة الموجة الوبائية خلال أسابيع
دولى
حريق يلتهم مقر البرلمان في جنوب أفريقيا بـ«الكامل» (فيديو)
دولى
«بوابة الوسط» تستعرض خريطة مدربي الدوري الليبي بعد تغييرها.. 7 محليين و11 تونسيا...
رياضة محلية
عقوبات ونتائج دوري الدرجة الأولى الليبي
رياضة محلية
انتهت عبر «WTV» الاتحاد يخطف نقطة التعادل بهدف أمام المحلة
رياضة محلية
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالفيديو: علامات تلف فلتر هواء سيارتك