الرئيس الإيراني يتوعد بالثأر لمقتل سليماني ما لم يُحاكم ترامب

الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي. (الإنترنت)

طالب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يوم الاثنين بضرورة محاكمة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب على قتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني، متوعدا بالثأر ما لم يحدث ذلك.

جاء ذلك في خطاب ألقاه رئيسي ضمن إحياء الذكرى السنوية الثانية لمقتل سليماني في هجوم أميركي على العراق، وفق «رويترز».

المجرم (ترامب) على رأس القائمة

ونظمت إيران والجماعات المتحالفة معها في العراق فعاليات تأبينا لسليماني قائد فيلق القدس الذراع الخارجية للحرس الثوري. وكان سليماني قد قُتل في العراق في هجوم بطائرة مسيرة أمر به الرئيس ترامب آنذاك.

وقال رئيسي في خطابه يوم الإثنين «إذا لم يُحاكم ترامب و(وزير الخارجية السابق مايك) بومبيو أمام محكمة عادلة لارتكاب جريمة اغتيال الجنرال سليماني، فإن المسلمين سيثأرون لشهيدنا».

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وأضاف رئيسي «المعتدي والقاتل والمذنب الرئيسي - رئيس الولايات المتحدة آنذاك - يجب محاكمته وفق قانون القصاص (الإسلامي)، ويجب تنفيذ حكم الله عليه».

وقال المدعي العام محمد جعفر منتظري للتلفزيون الرسمي إن مسؤولي القضاء الإيراني تواصلوا مع السلطات في تسع دول بعد تحديد 127 مشتبها بهم في هذه القضية، ومن بينهم 74 مواطنا أميركيا. وقال رئيسي «الرئيس السابق المجرم (ترامب) على رأس القائمة».

محاسبة الولايات المتحدة وإسرائيل،

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن إيران دعت مجلس الأمن الدولي في رسالة يوم الأحد إلى محاسبة الولايات المتحدة وإسرائيل، التي تقول طهران إنها متورطة أيضا في جريمة القتل.

وبعد أيام من الاغتيال، أبلغت الولايات المتحدة الأمم المتحدة أن هذه العملية كانت دفاعا عن النفس. وقال وليام بار وزير العدل الأمريكي آنذاك إن لدى ترامب السلطة لقتل سليماني وإن الجنرال كان «هدفا عسكريا مشروعا».

واحتشد مئات من أنصار جماعات مسلحة مدعومة من إيران يوم الأحد في مطار بغداد الدولي لإحياء ذكرى مقتل سليماني، مرددين شعارات مناهضة للولايات المتحدة.

وقالت مصادر أمنية عراقية إن طائرتين مسيرتين مدججتين بالسلاح أُسقطتا يوم الاثنين لدى اقترابهما من قاعدة عسكرية عراقية تستضيف قوات أميركية قرب مطار بغداد الدولي.