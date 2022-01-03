عاصفة ثلجية تشل العاصمة الأميركية وتتسبب بإغلاق المقار الفدرالية والمدارس (فيديو)

امرأة امام البيت الأبيض تحت الثلج في واشنطن. (أ ف ب)

بعد موسم أعياد تميز بدرجات حرارة معتدلة، واجهت واشنطن ومنطقتها عاصفة ثلجية الإثنين مع تساقط الثلوج ما أدى إلىوتوقف الحافلات والتسبب باضطرابات في حركة الملاحة الجوية.

وغطت الثلوج قبة الكابيتول وتساقطت على البيت الأبيض: ويتوقع أن يتساقط ما بين 12 وأكثر من 25 سم من الثلوج على العاصمة الأميركية، كما ذكرت خدمة الأرصاد الجوية ما وضع المدينة وولاية فرجينيا المجاورة تحت انذار عاصفة شتوية حتى الساعة 16,00 (21,00 ت غ)، وفق «فرانس برس».

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قد تؤدي العاصفة الشتوية التي تجتاح معظم الساحل الشرقي للولايات المتحدة مع رياح عاتية وتساقط الثلوج بكثافة إلى «انقطاع في التيار الكهربائي» و«عواصف ثلجية» و«فيضانات» محتملة، كما ذكرت الأرصاد الجوية.

إغلاق المقار الفدرالية في مدينة واشنطن

وأمام هذا الطقس أعلنت الحكومة إغلاق المقار الفدرالية في مدينة واشنطن، ما أدى إلى إلغاء المؤتمر الصحفي اليومي للبيت الأبيض بينما يتوقع إلغاء وتأجيل التصويت الوحيد المقرر لليوم في مجلس الشيوخ حتى الثلاثاء.

كما أعلنت مدينة واشنطن وقف رحلات الحافلات وكذلك إغلاق مراكز الفحوص لكشف الاصابة بكوفيد وتعليق توزيع الفحوص السريعة. كما تم إغلاق العديد من المدارس الاثنين بسبب تساقط الثلوج في منطقة واشنطن وماريلاند وفيرجينيا.

كما أدت العاصفة الشتوية إلى تفاقم الفوضى التي سادت أصلا على الرحلات الجوية في الولايات المتحدة لأسابيع بسبب ارتفاع حالات كوفيد بسبب المتحورة اوميكرون. وألغيت العديد من الرحلات من مطارات رونالد ريغان الوطني وواشنطن وكذلك بالتيمور وفقًا لموقع فلايت أوير Flightaware الإلكتروني.