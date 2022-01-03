مقتل 6 أشخاص في هجوم نسب إلى حركة الشباب في كينيا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 03 يناير 2022, 06:57 مساء
شرطي كيني أمام مركبات أحرقها صوماليون من حركة الشباب. (ا ف ب)

قُتل ستة أشخاص، الإثنين، في منطقة لامو الواقعة في شرق كينيا عند الحدود مع الصومال، في هجوم يشتبه في أن مقاتلين من حركة الشباب المتطرفة شنوه، كما أكدت السلطات والشرطة الإثنين.

وقالت الشرطة إن رجلا قُطعت رأسه وخمسة قتلوا بالرصاص أو أحرقوا في الهجوم الذي وقع في منطقة ريفية على بعد 420 كيلومترا من العاصمة نيروبي، وفق «فرانس برس».

فرق أمنية تطارد المهاجمين 
وقال إيرونغو ماشاريا المسؤول الحكومي المحلي، صباح الإثنين، «تعرضنا لهجوم يشتبه في أن حركة الشباب شنته في منطقة تسمى ويدهو، وراح ضحيته ستة أشخاص». وأضاف «سندرس جميع الخيوط. لدينا فرق أمنية تطارد المهاجمين ولم يجرِ حتى الآن توقيف أي شخص».

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وأكد مصدر في الشرطة أنه بحسب عناصر التحقيق الأولى، فإن بعض ضحايا الهجوم الذي وقع بين مساء الأحد وصباح الإثنين، متورطون في نزاعات على الأراضي.

وقالت الشرطة إن المهاجمين استخدموا السلاح الأبيض وقطعوا رأس مسن ثم نهبوا منزله، وقتلوا بالرصاص رجلا آخر عثر على جثته على جانب طريق. وعلى مسافة قريبة عثر على جثث محترقة لأربعة رجال أيديهم مقيدة ولم يتسن التعرف على هوياتهم، بحسب تقرير للشرطة.

 «الفظائع المرتكبة بحق أبرياء»
وأضاف التقرير «أُضرمت النيران في عدد من المنازل في البلدة. كما عثر على رصاصات فارغة وما زال التحقيق جاريا».  ودان حاكم مقاطعة لامو فهيم تواها «الفظائع المرتكبة بحق أبرياء». وصرح «نأمل في توقيف الفاعلين بسرعة. إننا مقتنعون بأنهم سيواجهون عدالة الأرض والسماء».

في يناير 2020، حذرت حركة الشباب كينيا من أنها «لن تكون آمنة مطلقا» مهددة السياح وداعية إلى شن هجمات ضد مصالح أميركية. ثم اقتحم مقاتلون من الحركة قاعدة عسكرية أميركية-كينية في لامو؛ ما أسفر عن مقتل ثلاثة أميركيين وتدمير طائرات عدة.

كينيا تواجه الهجمات الدامية
وفي الشهر نفسه، قتل ثلاثة أشخاص على الأقل في كمين استهدف حافلة كانت تسير في المنطقة حيث تقع جزيرة لامو السياحية، وبلدة ماليندي الواقعة جنوبا.

ومنذ تدخلها العسكري في جنوب الصومال في 2011 لمحاربة حركة الشباب، واجهت كينيا عددا من الهجمات الدامية، من بينها الهجومان اللذان استهدفا مركز تسوق «ويستغايت» في نيروبي (أسبتمبر 2013، 67 قتيلا) وجامعة غاريسا (أبريل 2015، 148 قتيلا).

وتعمل حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة على إطاحة الحكومة الفدرالية الصومالية المدعومة من المجتمع الدولي. وتسيطر الحركة على مساحات شاسعة في المناطق الريفية في الصومال.

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