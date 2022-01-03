اندلاع النيران مجددا في برلمان جنوب أفريقيا بعد السيطرة عليها

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 03 يناير 2022, 05:37 مساء
محاولات رجال الإطفاء السيطرة على حريق مبنى البرلمان الجنوب إفريقي. 0الإنترنت)

عاود الحريق المدمر الذي اندلع في برلمان جنوب أفريقيا الاشتعال مجددا بعدما جرت السيطرة عليه في وقت مبكر الإثنين، وفق ما أفاد جهاز الإطفاء.

وقال الناطق باسم الجهاز، جرماين كارليز، إن «النيران اشتعلت مجددا في سقف المبنى الذي يضم الجمعية الوطنية»، في وقت كان حوالى 10 عناصر إطفاء فقط في المكان، بحسب «فرانس برس».

فرق الإطفاء تسيطر على الحريق في برلمان جنوب أفريقيا
حريق يلتهم مقر البرلمان في جنوب أفريقيا بـ«الكامل» (فيديو)

وأعلنت فرق الإطفاء في وقت سابق الإثنين سيطرتها على الحريق المدمر الذي اندلع الأحد في برلمان جنوب أفريقيا في كايب تاون آتيا على جزء من الجمعية الوطنية، بعد جهود استمرت أكثر من 24 ساعة. وأوضح الناطق باسم فرق الإطفاء، جيرماين كاريلسي، «جرت السيطرة خلال الليل على الحريق وقد خفض عدد العناصر في المكان».

حرم الجمعية الوطنية دمر بالكامل 
ولا يزال نحو 20 عنصرا في المكان إذ أن النيران لا تزال مشتعلة في أقدم جزء من المبنى الذي يضم كنوزا من بينها حوالى أربعة آلاف قطعة فنية يعود بعضها إلى القرن السابع عشر. ويبدو أن الحريق لم يطل مكتبة البرلمان التي تضم مجموعة فريدة من الكتب.

ولم يُعرف على الفور حجم الأضرار إلا أن حرم الجمعية الوطنية دمر بالكامل. وقال كاريلسي «يرجح أن يكون الجزء الأكبر من الأضرار وقع في هذا المبنى الذي لن يكون من الممكن استخدامه لشهور».

ويتألف المبنى الضخم من ثلاثة أجزاء يضم أحدها الجمعية الوطنية والثاني المجلس الوطني للمقاطعات المجلس الثاني في البرلمان، والجزء التاريخي وهو الأقدم حيث كان يجتمع البرلمانيون سابقا.

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