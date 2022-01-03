«ملقح بالكامل مع الجرعة المعززة».. إصابة وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن بـ«كوفيد-19»

وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في مؤتمر «حوار المنامة» في البحرين. (أ ف ب)

أعلنت الولايات المتحدة، الأحد، أن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن مصاب بـ«كوفيد-19» لكن أعراض المرض التي يعاني منها «خفيفة»، مشيرة إلى أنه سيمكث في الحجر الصحي في منزله على مدى الأيام الخمسة المقبلة.

وقال «البنتاغون» في بيان إن أوستن ملقح بالكامل ضد «كوفيد-19»، بما في ذلك بالجرعة الثالثة المعززة، «وبالتالي فإن إصابته أخف بكثير مما كانت لتكون عليه لو لم يكن كذلك»، بحسب «فرانس برس».

تشجيع على تلقي جرعة معززة

ونقل البيان عن وزير الدفاع قوله إن «اللقاحات تعمل وستظل شرطا طبيا عسكريا لأفرادنا». وأضاف «أواصل تشجيع كل من هو مؤهل لتلقي جرعة معززة على أخذها»، مشيرا إلى أنه سيحاول خلال فترة الحجر الصحي «قدر الإمكان» حضور اجتماعات العمل افتراضيا.

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وطمأن البيان إلى أن آخر لقاء جمع أوستن بالرئيس، جو بايدن، كان في 21 ديسمبر، أي قبل أكثر من أسبوع من شعور الوزير بالأعراض وقد خضع يومذاك لفحص مخبري أتت نتيجته سلبية.

أوميكرون الأسرع انتشارا بالمقارنة مع النسخ المتحورة الأخرى

وكانت أول قوة اقتصادية في العالم تأمل في السيطرة على «كوفيد-19»، لكن عشية العام الجديد بدد الفيروس آمالها مجددا إذ إن المتحور «أوميكرون» شديد العدوى والذي ظهر منذ شهر يتسبب حاليا بارتفاع حاد في أعداد الإصابات.

والمتحور أوميكرون، الأسرع انتشارا بالمقارنة مع النسخ المتحورة الأخرى من الفيروس، أصبحت الطفرة السائدة في الولايات المتحدة، كما أن أعداد الإصابات اليومية بـ«كوفيد-19» زادت بوتيرة مرتفعة إذ بلغت في المعدل 400 ألف إصابة جديدة يوميا.

وأعلن العديد من أعضاء الكونغرس البارزين إصابتهم بالفيروس في الآونة الأخيرة، في حين أن الناطقة باسم البيت الأبيض جين ساكي أصيبت بالمرض في نهاية أكتوبر.