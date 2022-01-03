تايوان: زلزال بقوة 6 درجات يضرب شرق العاصمة تايبيه

ضرب زلزال بقوة 6 درجات قبالة سواحل شرق تايوان مساء الاثنين، وفق ما أعلن المكتب المركزي للأرصاد الجوية، فيما شعر سكان العاصمة تايبيه بالهزّة.
وأفاد مراسل «فرانس برس» في تايبيه أن «الهزّة تواصلت 20 ثانية وكانت الأرض تتحرّك من جهة لأخرى».
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