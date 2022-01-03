فرق الإطفاء تسيطر على الحريق في برلمان جنوب أفريقيا

دخان يتصاعد جراء حريق مبنى البرلمان في جنوب أفريقيا، 2 يناير 2022، (ا ف ب)

أعلنت فرق الإطفاء في كيب تاون صباح الإثنين، سيطرتها على الحريق المدمر الذي اندلع أمس الأحد في البرلمان الجنوب أفريقي، والذي أتى على جزء منه.

وأوضح الناطق باسم فرق الأطفاء جيرماين كاريلسي «تمت السيطرة خلال الليل على الحريق، وقد خفض عدد العناصر في المكان»، لكنه أشار إلى أن النيران لاتزال مندلعة في أقدم جزء من المبنى، حسب وكالة «فرانس برس».

وانهار جزء من سقف برلمان جنوب أفريقيا في مدينة الكاب، صباح الأحد، بعد أن اندلع حريق لم يتمكن عشرات من رجال الإطفاء من إخماده حتى صباح الإثنين.

وأظهرت لقطات جوية في التلفزيون ألسنة اللهب تتصاعد من السطح بينما يلف دخان كثيف أسود الموقع المبني على الطراز الفيكتوري بواجهة من الحجر الأحمر والأبيض، ويتألف من مبان عدة. ولم يعلن سقوط ضحايا حتى الآن.

وقال مسؤول خدمات الإنقاذ والحرائق في المدينة جان بيار سميث «إن سطح المبنى القديم الذي يشمل الجمعية الوطنية انهار، لم يبقَ منه شيء»، مضيفًا «الكل أصيب بأضرار بالغة جراء الدخان والماء»، موضحا أن «النيران ليست تحت السيطرة» بعد.