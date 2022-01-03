زيلينسكي يؤكّد تقدير أوكرانيا الدعم الأميركي في مواجهة التهديدات الروسية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 03 يناير 2022, 08:03 صباحا
زيلينسكي يتحدث خلال مؤتمر الامن في ميونيخ 15 فبراير 2019، (ا ف ب)

أكّد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنّ بلاده تثمّن دعم الولايات المتّحدة لبلاده في مواجهة التهديدات الروسية.

وقال زيلينسكي، في تغريدة على «تويتر» الأحد عقب مكالمة هاتفية مع نظيره الأميركي جو بايدن، «نثمّن الدعم الراسخ لأوكرانيا» من جانب الولايات المتّحدة، حسب وكالة «فرانس برس».

وأشار إلى أنّه بحث ونظيره الأميركي «الإجراءات المشتركة بين أوكرانيا والولايات المتحدة والشركاء لحفظ السلام في أوروبا ومنع المزيد من التصعيد».

وفي السياق نفسه، أوضح البيت الأبيض أن بايدن أكد خلال المكالمة، عزم الولايات المتحدة وحلفاءها «الردّ بحزم» إذا أقدمت روسيا على غزو أوكرانيا.

وصرحت الناطقة باسم الرئاسة الأميركية جين ساكي، في بيان، بأن بايدن أكد لزيلينسكي أن الولايات المتحدة تدعم حل الأزمة الأوكرانية عن طريق الجهود الدبلوماسية، بما في ذلك المحادثات الروسية - الأميركية الرفيعة المستوى المقرر عقدها في جنيف يومي التاسع والعاشر من يناير الجاري.

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