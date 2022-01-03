رسالة تحذير جديدة من بايدن لروسيا

الرئيس الأميركي جو بايدن. (أ ف ب)

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن أبلغ نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، خلال مكالمة هاتفية الأحد، أن الولايات المتحدة وحلفاءها «سيردّون بحزم» إذا غزت روسيا جارتها الغربية، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس».

وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الأميركية جين ساكي، في بيان، إن بايدن أكد أيضاً لزيلينسكي أن الولايات المتحدة تدعم حل الأزمة الأوكرانية عن طريق الجهود الدبلوماسية، بما في ذلك المحادثات الروسية-الأميركية الرفيعة المستوى المقرر عقدها في جنيف يومي 9 و10 يناير الجاري.

وأضاف البيان أنّ «الرئيس بايدن أوضح أن الولايات المتحدة وحلفاءها وشركاءها سيردّون بشكل حازم إذا غزت روسيا أوكرانيا».