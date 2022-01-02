إيران: 9 قتلى في اشتباك بين الحرس الثوري ومسلحين في جنوب شرق البلاد

شعار الحرس الثوري الإيراني. (الإنترنت)

أعلن الحرس الثوري الإيراني، في طهران، أن 9 أشخاص بينهم 3 من قوات التعبئة، قتلوا خلال اشتباكات جديدة مع «أشرار مسلحين» في محافظة «سيستان - بلوشستان» بجنوب شرق الجمهورية الإسلامية، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وجاء هذا الإعلان ليل السبت، غداة تأكيد الحرس قتل ثلاثة «أشرار» لضلوعهم بقتل اثنين من عناصره في المحافظة في 25 ديسمبر، وأوضح الحرس الثوري في بيان نشره موقعه الإلكتروني الرسمي «سباه نيوز» ليلا أن قواته تمكنت السبت من «تحديد مخبأ ووكر عدد من الأشرار المسلحين» في منطقة كورين بمحافظة (سيستان - بلوشتان) الحدودية مع باكستان، وأشار الى أن اشتباكا مع هؤلاء أدى الى مقتل 6 منهم وجرح 5 آخرين.

في المقابل، أشار بيان الحرس الثوري إلى «استشهاد ثلاثة مقاتلين محليين من قوات التعبئة (البسيج) أثناء الدفاع عن أمن واستقرار الأهالي»، وكان الحرس الثوري أعلن الجمعة قتل 3 أشخاص يعملون على «زعزعة سلام وأمن السكان في جنوب شرق البلاد»، لمسؤوليتهم عن «جريمة» قتل إثنين من عناصره قبل ذلك بنحو أسبوع.

وغالبا ما تشهد محافظة «سيستان - بلوشستان» مناوشات متكررة بين قوات الأمن الإيرانية ومجموعات مسلحّة، وفي حين يرتبط العديد من هذه المواجهات بمحاولات تهريب، يعود بعضها الى اشتباكات مع انفصاليين من أقلية البلوش أو جماعات جهادية متطرفة تنشط في تلك المنطقة، سبق لطهران أن اتهمت إسلام أباد بتوفير دعم لهم.

وفي 18 نوفمبر، تحدث الإعلام الرسمي الإيراني عن مقتل ثلاثة عناصر من قوات الأمن بينهم ضابط برتبة عقيد خلال اشتباك مع «أشرار» في «سيستان - بلوشستان»، وفي يوليو، أعلن الحرس مقتل أربعة من عناصره خلال اشتباك مماثل في المحافظة نفسها.