الطقس و«أوميكرون» يتسببان بإلغاء 2500 رحلة جوية بأميركا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 02 يناير 2022, 12:35 صباحا
مسافرون في مطار لوس أنجليس. (أ ف ب)

تواصل اضطراب الرحلات الجوية في الولايات المتحدة، السبت، بسبب سوء حالة الطقس في مناطق عدة من البلاد، وارتفاع عدد الإصابات بفيروس «كورونا» بدفع من المتحور «أوميكرون» شديد العدوى. 

وألغيت 2584 رحلة جوية في الولايات المتحدة منذ بداية السبت، أي أكثر من نصف الرحلات الجوية الملغية على مستوى العالم التي بلغ عددها 4501، وحتى الساعة الرابعة بعد الظهر (التاسعة مساء ت.غ) وفق موقع «فلايت أوير» الإلكتروني.

إضافة إلى ذلك، جرى إرجاء 3271 رحلة طيران من وإلى الولايات المتحدة السبت، من إجمالي 7381 رحلة جوية أرجئت في أنحاء العالم، وفق وكالة «فرانس برس».

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و«الخطوط الجوية الأميركية» هي الأكثر تضررًا هي شركة «ساوث ويست»، التي اضطرت إلى إلغاء 13% من رحلاتها. وساد الاضطراب مطارات شيكاغو (شمال) خصوصًا بسبب تردي الظروف الجوية، ومن المتوقع أن تهب عاصفة ثلجية في المنطقة بعد ظهر السبت وليلًا.

ويشهد النقل الجوي العالمي اضطرابًا شديدًا؛ بسبب المتحور «أوميركون» لفيروس «كورونا» شديد العدوى. ويتغيب عديد الطيارين وأعضاء طاقم الطيران بعد إصابتهم بـ«كوفيد» أو مخالطتهم مصابين به، ما يدفعهم لحجر أنفسهم ويضطر الشركات لإلغاء رحلات لعدم وجود عدد كافٍ من الموظفين. وألغت شركات الطيران في أنحاء العالم حوالي 7500 رحلة جوية خلال عطلة نهاية الأسبوع في عيد الميلاد.

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