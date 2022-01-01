أفريقيا الوسطى: جرح 3 عناصر من قوات حفظ السلام الأممية في انفجار لغم

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 01 يناير 2022, 04:07 مساء
موكب تابع لقوات حفظ السلام «مينوسكا» يمرّ في بلدة في إفريقيا الوسطى. (أ ف ب)

أُصيب ثلاثة عناصر بنغلادشيين من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بجروح الجمعة، اثنان منهم جروحهما خطرة، جراء انفجار لغم أثناء عبور آليتهما في شمال غرب أفريقيا الوسطى، المنطقة التي تشهد معارك بين متمردين والجيش، وفق ما أفادت بعثة الأمم المتحدة في جمهورية أفريقيا الوسطى «مينوسكا» في بيان السبت.

منذ أشهر عدة، تستخدم الجماعات المسلحة التي تنشط في أفريقيا الوسطى والتي أُبعدت عن المدن الكبيرة، أساليب حرب العصابات وتزرع متفجرات على طول الطرقات الرئيسية لتأخير تقدم القوات الموالية للحكومة، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وجاء في البيان أن «العناصر الثلاثة من القبعات الزرقاء كانوا ضمن موكب الكتيبة البنغلادشية وكانوا يقومون بدورية لحماية السكان على طريق بوار-بوكارانغا»، على بعد أكثر من 500 كيلومتر من بانغي «عندما وقع الانفجار».

وأضاف البيان أن «المصابين بجروح خطرة نُقلا في مروحية  إلى بوار للمعالجة في مستشفى تابع لمينوسكا»، في اليوم السابق، جُرح ثلاثة جنود تنزانيين من قوات حفظ السلام، أحدهم جروحه خطرة، في انفجار لغم آخر في غرب البلاد، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

منذ أغسطس، قُتل ثمانية أشخاص بينهم امرأتان وطفل يبلغ 5 سنوات، بسبب الألغام في هذه المنطقة، بحسب مينوسكا، تشير البعثة الأممية إلى الهجمات ضد قوات حفظ السلام قد تشكل جرائم حرب وقد تؤدي إلى إطلاق ملاحقات من جانب القضاء الوطني أو الدولي.

في ديسمبر 2020، أطلقت بعض الجماعات المسلحة التي كانت تسيطر آنذاك على ثلثي البلاد هجومًا للحؤول دون إعادة انتخاب الرئيس فوستين أركانج تواديرا. بفضل دعم مجموعات شبه عسكرية روسية وجنود روانديين، تمكنت الحكومة مذاك من استعادة كل المدن الكبيرة ومن دفع المتمردين إلى الغابات.

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