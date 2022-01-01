مالي: الجلسات الوطنية توصي بتمديد المرحلة الانتقالية 5 سنوات

الرئيس الانتقالي المالي العقيد أسيمي غويتا محاطا بقضاة المحكمة العليا عند توليه منصبه. (أ ف ب)

أوصى المشاركون في «الجلسات الوطنية لإعادة التأسيس» في مالي بأن تُمدَّد فترة الحكم الانتقالي للمجموعة العسكرية من «6 أشهر إلى خمس سنوات»، حيث سيرسلون الجمعة وفدًا لتسليم مجموعة غرب أفريقيا وثيقة في هذا الشأن، حسب مصدر قريب من العسكريين صرح لوكالة «فرانس برس».

ونفذ العسكريون الحاكمون في مالي انقلابين في أغسطس 2020 ومايو 2021، تعهدوا تحت ضغط مجموعة غرب أفريقيا وجزء من الأسرة الدولية، بتسليم السلطة إلى المدنيين بعد انتخابات تشريعية ورئاسية حدد موعدها مبدئيا في فبراير 2022، لكن العسكريين بقيادة الكولونيل، أسيمي غويتا، أبلغوا مؤخرا مجموعة غرب أفريقيا بأنهم غير قادرين على تنفيذ الجدول الزمني المتفق عليه وكلفوا «الجلسات الوطنية لإعادة التأسيس» وضع جدول زمني للانتخابات. وقدمت هذه «الجلسات» على أنها مشاورات تمهيدًا للانتخابات ولعودة المدنيين إلى السلطة.

تمديد الفترة الانتقالية

وطالبت مجموعة غرب أفريقيا في منتصف ديسمبر مجددًا بإجراء انتخابات في 27 فبراير لإعادة السلطة إلى المدنيين وهددت العسكريين الحاكمين بفرض عقوبات جديدة إذا لم يتم الالتزام بالجدول الزمني، وقال تقرير ختامي تلي الخميس بعد «الجلسات» بحضور الكولونيل غويتا إن «المشاركين وافقوا على تمديد الفترة الانتقالية للتمكن من إجراء إصلاحات هيكلية في المؤسسات والسماح بإجراء انتخابات تتسم بالصدقية والنزاهة والشفافية»، وأضاف التقرير أن «المهل النهائية المقدمة تتراوح بين ستة أشهر وخمس سنوات».

وصرح الكولونيل غويتا في مراسم اختتام المشاورات التي بدأت في 11 ديسمبر في مختلف الدوائر والبلديات في البلاد «وفقا لتوصيات الهيئات الوطنية ستضع الحكومة جدولًا زمنيًا يهدف إلى ضمان عودة دستورية سلمية وآمنة»، وأضاف الرئيس الانتقالي «إنها الفرصة المناسبة لطمأنة الشعب المالي بشأن التزامنا وتصميمنا على تنفيذ القرارات الناتجة عن هذه الجلسات السيادية»، ودعا غويتا مجموعة غرب أفريقيا إلى «تعزيز مواكبتها لمالي في تنفيذ الأعمال عبر دعم التنظيم المقبل للانتخابات».

ووصل، أمس الجمعة، وفد من مالي إلى غانا سلم الرئيس الحالي للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (الرئيس الغاني نانا أكوفو-أدو) وثيقة حول مهلة الانتقال، برنامج زمني لتنظيم الانتخابات، وضم الوفد بين أعضائه وزير الخارجية المالي عبدالله ديوب ورئيس «الجلسات الوطنية» زيني مولاي.

وقاطعت عدد من المنظمات المالية «الجلسات» التي جرت المرحلة الأخيرة منها من الإثنين إلى الخميس في باماكو وقدمتها السلطات على أنها لحظة حاسمة في الفترة الانتقالية التي بدأت منذ انقلاب 2020، ويفترض أن تفضي هذه المشاورات إلى توصيات لإصلاحات تهدف إلى معالجة مشاكل البلاد التي علقت في دوامة اضطرابات منذ بدء حركات التمرد الاستقلالية والمتطرفة في 2012.

مشاورات وطنية

وشهدت مالي بالفعل من قبل مشاورات وطنية مماثلة تشكل أحد مطالب المنظمات التي قررت عدم المشاركة مطالبة بإجراء انتخابات بسرعة، وفي 11 ديسمبر رأى «إطار التبادل»، وهو اجتماع لأحزاب وتجمعات عدة من الأحزاب في بيان أن «الجلسات الوطنية» ليست سوى «مناورة تأخير» تهدف إلى إطالة أمد الفترة الانتقالية من جانب حكومة» لا مرجعية ولا بوصلة لها.

في اليوم السابق، حذرت جهات فاعلة مهمة أخرى في إطار «عمل استراتيجي دائم» من أنها لن تلتزم بـ«أي شكل من الأشكال» بالنتائج التي توصلت إليها «الجلسات»، وأوصى المشاركون في «الجلسات الوطنية» الخميس أيضًا بـ«تطوير شراكات عسكرية جديدة مع قوى عسكرية للدفاع بشكل أفضل عن السيادة الوطنية»، و«حل كل الميليشيات ودمجها في الجيش المالي وعسكرة الشرطة»، كما ورد في التقرير النهائي.

ويسود توتر بين العسكريين الماليين وفرنسا القوة المستعمرة السابقة التي قررت مؤخرا إعادة تنظيم قواتها المنتشرة في منطقة الساحل وخصوصا في مالي، بهدف مكافحة المجموعات المتطرفة التي تنشط في المنطقة، ونفت باماكو مؤخرا نشر أي مرتزقة من مجموعة «فاغنر» الروسية شبه العسكرية على أراضيها بعدما دانت 15 قوة غربية مشاركة في مكافحة المتطرفين في منطقة الساحل، هذه المعلومات.