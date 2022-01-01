زعيم كوريا الشمالية يتجاهل واشنطن ويبحث عن إنقاذ اقتصاد بلاده المنهار

زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ- أون يلقي خطابا أمام اللجنة المركزية للحزب الحاكم، (فرانس برس)

أكد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون على أهمية اتخاذ خطوة حاسمة لحل المشاكل المتعلقة بالاحتياجات اليومية للشعب، وحل المشاكل الاقتصادية، بعد أن سجلت بلاده أكبر ركود اقتصادي لها منذ عقدين وذلك للعام 2020.

وألقى أون خطابًا في ختام اجتماع اللجنة المركزية لحزب العمّال الحاكم وضع فيه الاقتصاد في صلب أولوياته لسنة 2022، وفق وكالة «فرانس برس». وخلافًا للسنوات السابقة التي كان كيم يكرّس فيها الحيّز الأكبر من خطابه أمام اللجنة بمناسبة العام الجديد للحديث عن سياسته الخارجية، جعل الزعيم الكوري الشمالي خطابه هذا العام يتمحور حول موضوعي التنمية الاقتصادية ومعالجة الوضع الغذائي في البلاد.

عقوبات دولية تعصف بالاقتصاد

وتخضع كوريا الشمالية لمجموعة من العقوبات الدولية بسبب برامجها العسكرية المحظورة، كما أنها تعاني نقصًا في الغذاء وتواجه صعوبة كبيرة في إطعام شعبها.

وازداد الضغط على الاقتصاد الكوري الشمالي بسبب الإغلاق المحكم للحدود بهدف مكافحة جائحة كورونا.

وفي يونيو الماضي، اعترف كيم بأن بلاده تواجه وضعًا غذائيًا متوتّرًا. أما في أكتوبر، فحذر خبير أممي في حقوق الإنسان من أن الفئات الأكثر ضعفًا في كوريا الشمالية مهدّدة بالمجاعة.

وشدد الزعيم على أن التصدّي للجائحة هو أحد الأهداف الرئيسية للعام المقبل. وقال «يجب وضع تدابير الطوارئ المضادة للوباء على رأس الأولويات الوطنية وتنفيذها بحزم... من دون أدنى تراخٍ أو انحراف أو فشل».

كيم يركز على المحلية بعيدًا عن واشنطن وكوريا الجنوبية

ولم يأت الزعيم الكوري الشمالي على ذكر الولايات المتحدة أو كوريا الجنوبية، مكتفيًا بالقول إن بيونغ يانغ ستواصل تعزيز قدراتها العسكرية.

وبحسب تقرير للأمم المتحدة نُشر في، أكتوبر، فإن التدهور الاقتصادي الناجم عن الجائحة لم يمنع بيونغ يانغ من تطوير قدراتها العسكرية أسلحتها.

وتوقفت المفاوضات مع الولايات المتحدة في 2019 حين فشلت قمة بين أون والرئيس الأميركي حينها دونالد ترامب.