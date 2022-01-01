بالصور: العالم يحتفل برأس السنة الجديدة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 01 يناير 2022, 12:43 صباحا
ألعاب نارية قرب مبنى الكرملين في العاصمة الروسية موسكو، 1 يناير 2022، (الإنترنت)

ضجت شوارع عواصم ومدن العالم باحتفالات رأس السنة الميلادية، حيث حضرت الزينة والألعاب النارية بقوة.

ولم تمنع المخاوف من الفيروس المتحور «أوميكرون» الآلاف حول العالم من المشاركة في تلك الأجواء الاحتفالية، كما أظهرت الكثير من الصور المتداولة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

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ورغم تعدد الثقافات والتحديات، لكن الجميع اتفق على تمني عام سعيد يأتي بالخير، وربما يشهد انتهاء لجائحة «كورونا» التي أرهقت سكان الكوكب آخر عامين.

ألعاب نارية قرب ناطحة سحاب في تايوان، (الإنترنت)
أضواء مبهجة في لندن احتفالا برأس السنة، (الإنترنت)
سيدة تلتقط صورة قرب زينة للاحتفال برأس السنة في القاهرة، (الإنترنت)
ألعاب نارية في سماء سريلانكا إيذانا ببدء عام جديد، (الإنترنت)
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