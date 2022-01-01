بالصور: العالم يحتفل برأس السنة الجديدة

ضجت شوارع عواصم ومدن العالم باحتفالات رأس السنة الميلادية، حيث حضرت الزينة والألعاب النارية بقوة.
ولم تمنع المخاوف من الفيروس المتحور «أوميكرون» الآلاف حول العالم من المشاركة في تلك الأجواء الاحتفالية، كما أظهرت الكثير من الصور المتداولة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.
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ورغم تعدد الثقافات والتحديات، لكن الجميع اتفق على تمني عام سعيد يأتي بالخير، وربما يشهد انتهاء لجائحة «كورونا» التي أرهقت سكان الكوكب آخر عامين.