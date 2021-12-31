تراجع حصيلة قتلى بين الصحفيين حول العالم خلال 2021

رئيس الاتحاد الدولي للصحافيين في وقفة مع صحفيين في تونس، 2 أكتوبر 2012، (ا ف ب)

قُتل 45 صحفيا وعاملا في مجال الإعلام العام 2021، أي أقلّ بواقع الثلث من المجموع المسجّل العام الماضي، 65 شخصا، لكنها حصيلة شديدة الوطأة على آسيا عموما وأفغانستان خصوصا، بحسب الاتحاد الدولي للصحفيين.

وجاء في بيان لهذه المنظمة التي تضمّ 600 ألف عضو من 140 بلدا أن هذا المجموع هو من بين الأدنى منذ بدأ الاتحاد بنشر تقارير سنوية عن الصحفيين الذين قُتلوا خلال تأدية عملهم، بما في ذلك في اغتيالات مستهدفة وتبادل نيران وتفجيرات، حسب وكالة «فرانس برس».

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وقُتل 2721 صحافيا في العالم منذ العام 1991، وفق إحصاءات الاتحاد. وأشار البيان إلى أن «المخاطر المرتبطة بالنزاعات المسلّحة تراجعت في السنوات الأخيرة... بسبب تراجع عدد المهنيين الذين يغطّون هذه الأحداث».

لكن في المقابل، ما انفكّت التهديدات المرتبطة بهيمنة العصابات الإجرامية وكارتيلات المخدرات، من أحياء البؤس في المكسيك إلى شوارع المدن الأوروبية في اليونان وهولندا، ترتفع مشكّلة السبب الكامن وراء عدّة اغتيالات مستهدفة، حسب البيان.

20 عملية قتل تستهدف الصحفيين.. نصفها في القارة الأميركية

وتصدرت منطقة «آسيا - المحيط الهادئ» هذه اللائحة القاتمة، مع 20 عملية قتل، تليها القارة الأميركية 10، ثم أفريقيا 8، وأوروبا 6، والشرق الأوسط والعالم العربي قتيل واحد، وتضاف إلى هذا المجموع الوفاة العرضية لصحفيين اثنين في إيران.

ولا شكّ في أن الانخفاض المسجّل سنة 2021 «نبأ سار لكنه يثير ارتياحا محدودا في ظلّ العنف المستمرّ الذي أودى بصحافيين في بلدان مثل أفغانستان 9، والمكسيك 8، والهند 4، وباكستان 3»، حسب الاتحاد الذي لفت إلى أن «الصحافيين والعاملين في مجال الإعلام غالبا ما يُقتلون لأنهم ندّدوا بالفساد والإجرام واستغلال السلطة في مناطقهم ومدنهم وبلدانهم».