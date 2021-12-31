بالصور: نيوزيلاندا تبدأ 2022.. واحتفالات في أستراليا بالعام الجديد

احتفالات بدخول سنة 2022 في سيدني بأستراليا بالعام الجديد, (الإنترنت)

استقبل عدد من مدن العالم، العام الميلادي الجديد، نظرا لفروق التوقيت، وكانت مدينة أوكلاند النيوزيلاندية أول مدينة كبيرة في العالم تستقبل العام 2022، وذلك من خلال احتفالات صاخبة وإطلاق الألعاب النارية.

كذلك في أستراليا عمّت الاحتفالات من خلال إطلاق الألعاب النارية، في كل مكان، وفق ما ظهر في عدد من اللقطات المتداولة في منصات التواصل الاجتماعي.

فيما تنتظر مختلف مدن العالم، خلال الساعات المقبلة الاحتفالات برأس السنة الجديدة، وذلك على اختلاف طرق الاحتفالات، لكن الجميع يمني النفس بعام مختلف فيه أحداث أفضل.

احتفالات بدخول سنة 2022 في نيوزيلاندا بالعام الجديد, (الإنترنت)

احتفالات بدخول سنة 2022 في أستراليا بالعام الجديد, (الإنترنت)