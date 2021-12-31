إيران: الحرس الثوري يعلن قتل 3 ضالعين بقتل 2 من عناصره جنوب البلاد

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 31 ديسمبر 2021, 04:16 مساء
شعار الحرس الثوري الإيراني. (الإنترنت)

أعلن الحرس الثوري الإيراني في طهران، الجمعة، قتل ثلاثة أشخاص ضالعين في قتل اثنين من عناصره في محافظة «سيستان - بلوشستان» بجنوب شرق إيران قبل نحو أسبوع، وفق بيان أورده موقعه الإلكتروني.

وأفاد الحرس الثوري في 26 ديسمبر بمقتل اثنين من عناصره في المحافظة الحدودية مع باكستان، خلال «اشتباك مسلح مع مجموعة أشرار ومرتزقة»، من دون تفاصيل إضافية، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وأعلن الحرس الثوري، الجمعة، أنه تمكن من «استهداف وقتل منفّذي هذه الجريمة»، بعملية «دقيقة ومفاجئة»، بحسب بيان نشره موقعه الالكتروني «سباه نيوز».

وأشار الى أن هذه العملية أدت الى مقتل ثلاثة أشخاص يعملون على «زعزعة سلام وأمن السكان في جنوب شرق البلاد»، من دون تقديم تفاصيل إضافية بشأنها.

وغالبا ما تشهد محافظة «سيستان - بلوشستان» مناوشات متكررة بين قوات الأمن الإيرانية ومجموعات مسلحّة، وفي حين يرتبط العديد من هذه المواجهات بمحاولات تهريب، يعود بعضها إلى اشتباكات مع انفصاليين من أقلية البلوش أو جماعات جهادية متطرفة تنشط في تلك المنطقة، سبق لطهران أن اتهمت إسلام آباد بتوفير دعم لهم.

وفي 18 نوفمبر، تحدث الاعلام الرسمي الإيراني عن مقتل ثلاثة عناصر من قوات الأمن بينهم ضابط برتبة عقيد خلال اشتباك مع «أشرار» في «سيستان- بلوشستان» وفي يوليو، أعلن الحرس مقتل أربعة من عناصره خلال اشتباك مماثل في المحافظة نفسها.

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