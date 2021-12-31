الأمم المتحدة: عشرات المدنيين قتلوا في ضربات جوية بتيغراي الأسبوع الماضي

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 31 ديسمبر 2021, 10:17 صباحا
عناصر من الجيش الإثيوبي. (الإنترنت)

ذكرت وكالة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أن عشرات المدنيين قُتلوا الأسبوع الماضي في غارات جوية في منطقة تيغراي التي تشهد حربًا بشمال إثيوبيا، في أكبر حصيلة للضحايا تسجل منذ أكتوبر.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا»، الخميس، إن الغارات الجوية التي وقعت بين 19 و24 ديسمبر «تسببت في خسائر مدنية كبيرة مع مقتل عشرات الأشخاص العشرات ما يجعلها أعنف جولة من الهجمات الجوية وأكبر خسائر بشرية منذ أكتوبر»، وفق وكالة «فرانس برس».

وأوضح مكتب المنظمة الدولية أن الضربات استهدفت بلدات ألاماتا وكوريم ومايشو وميكوني وميلازات في جنوب تيغراي، وكذلك ميكيلي عاصمة الإقليم دون إعطاء تفاصيل عن مصدر المعلومات، وقال: «بسبب الإمكانية المحدودة لدخول المنطقة وانعدام الأمن فيها، لم يتمكن الشركاء الإنسانيون بعد من التحقق من العدد الدقيق للضحايا».

وأكدت الوكالة أن الوضع «ما زال متوترًا ولا يمكن التنبؤ» بتطوراته في شمال إثيوبيا حيث تسعى منظمات المعونة الإنسانية إلى إيصال المواد الغذائية والأساسية إلى المحتاجين، وأوضحت «لم تدخل أي شاحنة مساعدات إنسانية إلى تيغراي منذ 14 ديسمبر».

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وعزت ذلك إلى مشكلات أمنية، مشيرة إلى أن «1338 شاحنة في المجموع دخلت المنطقة منذ 12 يوليو، ما يشكل أقل من 12% من المساعدات اللازمة لتلبية الاحتياجات الإنسانية الكبيرة».

وأودى الصراع بحياة الآلاف وتسبب بأزمة إنسانية خطيرة ما أجبر أكثر من مليوني شخص على الفرار من بيوتهم، حسب الأمم المتحدة

واندلعت الحرب في نوفمبر 2020 عندما أرسل رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد قوات إلى تيغراي لإطاحة جبهة تحرير شعب تيغراي التي اتهم مقاتليها بمهاجمة معسكرات الجيش وتحدي سلطته، ووعد بنصر سريع لكن الجبهة باغتت الجيش واستعادت السيطرة على الجزء الأكبر من إقليم تيغراي في يونيو قبل أن تتقدم إلى منطقتي عفر وأمهرة المجاورتين.

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