بايدن حذر بوتين بـ«رد قوي» على أي غزو لأوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 31 ديسمبر 2021, 01:39 صباحا
الرئيس الأميركي جو بايدن في البيت الأبيض بواشنطن، 9 ديسمبر 2021. (أ ف ب)

حذر الرئيس الأميركي جو بايدن نظيره الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، من أن بلاده سترد بشكل قوي على أي غزو روسي لأوكرانيا، قائلاً إن «خفض التصعيد» ضروري من أجل بلورة حل دبلوماسي للأزمة، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس» عن البيت الأبيض.

- بوتين يعرب عن ارتياحه للاتصال الهاتفي مع بايدن
- البيت الأبيض: بايدن وبوتين تحدثا هاتفيا لمدة 50 دقيقة

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، إنه خلال الاتصال الهاتفي الذي استمر 50 دقيقة بين الزعيمين، أوضح بايدن للرئيس الروسي «أن الولايات المتحدة مع حلفائها وشركائها سترد بشكل حاسم في حال قيام روسيا بغزو إضافي لأوكرانيا».

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