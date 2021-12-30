واشنطن: قلقون من إطلاق الصاروخ الإيراني إلى الفضاء

مبني وزارة الخارجية الأميركية بالعاصمة واشنطن. (أرشيفية، الإنترنت)

أعربت واشنطن اليوم الخميس عن قلقها حيال إطلاق إيران صاروخا إلى الفضاء، قائلة إن ذلك من شأنه أن يساعد برنامج طهران الصاروخي، لكنها شددت على استمرار سعيها للعودة إلى الاتفاق النووي عبر القنوات الدبلوماسية.

وقالت ناطقة باسم الخارجية الأميركية أن بلادها «ما زالت تشعر بالقلق حيال تطوير إيران مركبات إطلاق فضائي، وهو أمر يمثّل مصدر قلق كبير في ما يتعلق بانتشار الأسلحة».

وعن استمرار انعقاد محادثات فيينا الرامية إلى إعادة إحياء اتفاق 2015 النووي، أكدت الناطقة أن الولايات المتحدة تسعى للعودة إلى «امتثال كامل بالاتفاق».

قبل ذلك، قال كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري، إن المباحثات لإحياء الاتفاق النووي حققت تقدما مرضيا نسبيا خلال الأيام الماضية، وذلك في تصريحات له اليوم، عشية توقف المباحثات في استراحة لثلاثة أيام.

وردا على سؤال حول ما إذا كان يعتبر المباحثات إيجابية حاليا، أجاب بنعم، مضيفا: «نأمل أنه بعد أيام الاستراحة الخاصة بنهاية السنة الميلادية، ستجرى متابعة عمل أكثر جدية من قبل مختلف الأطراف حول مسألة رفع العقوبات».

والإثنين الماضي، بدأت إيران والأطراف التي لا تزال منضوية في الاتفاق بشأن برنامجها النووي، بمشاركة أميركية غير مباشرة، جولة ثامنة من المباحثات لإحياء اتفاق 2015 الذي انسحبت منه واشنطن أحاديا بعد ثلاثة أعوام.