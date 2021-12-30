«كورونا» يزحف مجددا.. مليون إصابة يومية في العالم

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 30 ديسمبر 2021, 06:09 مساء
مريض في وحدة العناية الخاصة بعلاج مرضى كورونا بروما، 30 ديسمبر 2021 (فرانس برس)

تجاوز العالم العتبة الرمزية لمليون إصابة يوميًا بفيروس كورونا المستجد، للمرة الأولى في الأسبوع الممتد من 23 إلى 29 ديسمبر، بحسب تعداد أجرته وكالة «فرانس برس».

هذه الإحصائية تأتي عشية الاحتفالات بالعام الجديد، مع طفرة زيادة بالإصابات بالفيروس تضغط على الأنظمة الصحية الوطنية.

وسُجلت أكثر من 7.3 مليون إصابة جديدة في العالم في الأيام السبعة الأخيرة، أي بمعدل مليون و45 ألف إصابة يوميًا، بارتفاع بنسبة 46% مقارنة بالأسبوع السابق.

تأثير الوباء على الأنظمة الصحية في العالم
ويُنهك انتشار الوباء المتسارع الأنظمة الصحية، ولذلك قررت العديد من العواصم والمدن، منها باريس ومكسيكو وأثينا وبرشلونة، فرض قيود على الاحتفالات بالعام الجديد إضافة إلى الإجراءات المتخذة في الأيام الأخيرة بهدف كبح انتشاره.

وألغت مدن برازيلية عديدة، مثل ساو باولو، الاحتفالات المقررة بالعام الجديد.

وفي فرنسا التي سجلت أمس الأربعاء عددا غير مسبوق من الإصابات اليومية تجاوز 200 ألف حالة، ستغلق الملاهي الليلية غدا ولعدة أسابيع أخرى.

في باريس حيث جرى فرض وضع الكمامة في الشارع، وبمناسبة رأس السنة، أعلنت السلطات أن الحانات ستغلق السبت الأول والأحد الثاني من يناير 2022 عند الساعة 02:00 بالتوقيت المحلي.

مدى تأثر احتفالات رأس السنة في أوروبا وأميركا الجنوبية 
أما في اليونان، ستغلق الحانات والمطاعم عند منتصف الليل. وسيسمح لها بفتح أبوابها ليلة 31 ديسمبر حتى الساعة الثانية صباحا.

وقال وزير الصحة اليوناني، تانوس بليفريس، في رسالة متلفزة إن الموسيقى ستحظر، في محاولة للحد من رغبات مواطنيه في الخروج ليلة رأس السنة.

وفي إسبانيا، أُلغيت الاحتفالات في معظم المناطق. ولن تقيم تسع من المدن العشر الأكثر اكتظاظًا بالسكان في البلاد احتفال «الكامباناداس»، وهو قرع الأجراس عند حلول العام الجديد. ويجري التقليد بأن يتناول الإسبان 12 حبة عنب عند قرع الجرس منتصف الليل.

وجنوبا، في مكسيكو ألغى مجلس المدينة احتفالات رأس السنة؛ بينما، شمالا، منعت قبرص الرقص في الأماكن العامة.

وفي ألمانيا ستبقى الملاهي الليلية مغلقة ليلة رأس السنة، فيما حذر وزير الصحة الألماني، كارل لوترباخ، من أن القيود الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ، الثلاثاء، لن تكون كافية في مواجهة المتحور «أوميكرون» حيث يتوقع أن يسبب ارتفاعا حادا في عدد الإصابات في الأسابيع المقبلة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أتلتيكو مدريد يعلن إصابة سيميوني وجريزمان و3 لاعبين آخرين بـ«كورونا»
رياضة عالمية
وصفت بـ«المفترسة المتطورة».. إدانة معاونة لـ«إبستين» بتهمة الإتجار بقاصرات جنسيا
دولى
كيف يستقبل العالم العام الجديد مع تفشي «أوميكرون»؟
دولى
متاهات قديمة وجديدة
وجهات نظر
«أوميكرون» يثير الذعر في العالم: تسجيل أعلى حصيلة أسبوعية للإصابات.. وعودة ...
دولى
أبويعرب المرزوقي
وجهات نظر
ميليشيات الانتخابات
وجهات نظر
حبس موظفة بمصرف الجمهورية بتهمة اختلاس 1.8 مليون دينار من حساب عميل
ليبيا
بالصور.. 5 ميداليات جديدة لليبيا في «عربية الأثقال»
رياضة محلية
تشاووش أوغلو: حفتر عرض في وقت سابق زيارة تركيا بشرط
ليبيا
بعد عشرين عاما من اليورو.. الأوروبيون يتهمونه بالتسبب بزيادة الأسعار
اقتصاد
«التعليم»: استمرار الخطة الدراسية الحالية حتى تطعيم 70% من القطاع
ليبيا
نوري العبار يرفض تحويل مفوضية الانتخابات إلى «كبش فداء».. ويتساءل عن «حالة القوة...
ليبيا
«ديوان المحاسبة» يتحدث عن «فساد» بإدارة ملف توفير الكتاب المدرسي
ليبيا
تغطية خاصة | مصير الانتخابات ما بعد 24 ديسمبر (2)
فيديو
وليامز تقيم دور ملتقى الحوار في العملية السياسية
ليبيا
نشطاء وسياسيون: «النواب» يخلط الأوراق ويلبس «المفوضية» فشله
ليبيا
تغطية خاصة | مصير الانتخابات ما بعد 24 ديسمبر (1)
فيديو
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أسباب تمنع نمو شعرك