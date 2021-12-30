«كورونا» يزحف مجددا.. مليون إصابة يومية في العالم

مريض في وحدة العناية الخاصة بعلاج مرضى كورونا بروما، 30 ديسمبر 2021 (فرانس برس)

تجاوز العالم العتبة الرمزية لمليون إصابة يوميًا بفيروس كورونا المستجد، للمرة الأولى في الأسبوع الممتد من 23 إلى 29 ديسمبر، بحسب تعداد أجرته وكالة «فرانس برس».

هذه الإحصائية تأتي عشية الاحتفالات بالعام الجديد، مع طفرة زيادة بالإصابات بالفيروس تضغط على الأنظمة الصحية الوطنية.

وسُجلت أكثر من 7.3 مليون إصابة جديدة في العالم في الأيام السبعة الأخيرة، أي بمعدل مليون و45 ألف إصابة يوميًا، بارتفاع بنسبة 46% مقارنة بالأسبوع السابق.

تأثير الوباء على الأنظمة الصحية في العالم

ويُنهك انتشار الوباء المتسارع الأنظمة الصحية، ولذلك قررت العديد من العواصم والمدن، منها باريس ومكسيكو وأثينا وبرشلونة، فرض قيود على الاحتفالات بالعام الجديد إضافة إلى الإجراءات المتخذة في الأيام الأخيرة بهدف كبح انتشاره.

وألغت مدن برازيلية عديدة، مثل ساو باولو، الاحتفالات المقررة بالعام الجديد.

وفي فرنسا التي سجلت أمس الأربعاء عددا غير مسبوق من الإصابات اليومية تجاوز 200 ألف حالة، ستغلق الملاهي الليلية غدا ولعدة أسابيع أخرى.

في باريس حيث جرى فرض وضع الكمامة في الشارع، وبمناسبة رأس السنة، أعلنت السلطات أن الحانات ستغلق السبت الأول والأحد الثاني من يناير 2022 عند الساعة 02:00 بالتوقيت المحلي.

مدى تأثر احتفالات رأس السنة في أوروبا وأميركا الجنوبية

أما في اليونان، ستغلق الحانات والمطاعم عند منتصف الليل. وسيسمح لها بفتح أبوابها ليلة 31 ديسمبر حتى الساعة الثانية صباحا.

وقال وزير الصحة اليوناني، تانوس بليفريس، في رسالة متلفزة إن الموسيقى ستحظر، في محاولة للحد من رغبات مواطنيه في الخروج ليلة رأس السنة.

وفي إسبانيا، أُلغيت الاحتفالات في معظم المناطق. ولن تقيم تسع من المدن العشر الأكثر اكتظاظًا بالسكان في البلاد احتفال «الكامباناداس»، وهو قرع الأجراس عند حلول العام الجديد. ويجري التقليد بأن يتناول الإسبان 12 حبة عنب عند قرع الجرس منتصف الليل.

وجنوبا، في مكسيكو ألغى مجلس المدينة احتفالات رأس السنة؛ بينما، شمالا، منعت قبرص الرقص في الأماكن العامة.

وفي ألمانيا ستبقى الملاهي الليلية مغلقة ليلة رأس السنة، فيما حذر وزير الصحة الألماني، كارل لوترباخ، من أن القيود الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ، الثلاثاء، لن تكون كافية في مواجهة المتحور «أوميكرون» حيث يتوقع أن يسبب ارتفاعا حادا في عدد الإصابات في الأسابيع المقبلة.