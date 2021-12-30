إيران: تقدم نسبي في مباحثات فيينا النووية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 30 ديسمبر 2021, 04:55 مساء
كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري في فيينا، على هامش المباحثات النووية، 27 ديسمبر 2021. (فرانس برس)

قال كبير المفاوضين الإيرانيين، علي باقري، إن المباحثات لإحياء الاتفاق النووي حققت تقدما مرضيا نسبيا خلال الأيام الماضية.

وفي تصريحات له، الخميس، عشية توقف المباحثات في استراحة لثلاثة أيام، أوضح باقري أنه جرى تبادل اقتراحات مكتوبة بين مختلف الأطراف بشأن رفع العقوبات، وتم تحقيق تقدم مرضٍ نسبيا خلال الأيام الأولى من الجولة الثامنة للمباحثات، وفق وكالة «فرانس برس».

وردا على سؤال حول ما إذا كان يعتبر المباحثات إيجابية حاليا، أجاب بنعم، مضيفا: «نأمل أنه بعد أيام الاستراحة الخاصة بنهاية السنة الميلادية، ستجرى متابعة عمل أكثر جدية من قبل مختلف الأطراف حول مسألة رفع العقوبات».

أميركا تشارك في المفاوضات بشكل غير مباشر
والإثنين الماضي، بدأت إيران والأطراف التي لا تزال منضوية في الاتفاق بشأن برنامجها النووي، بمشاركة أميركية غير مباشرة، جولة ثامنة من المباحثات لإحياء اتفاق 2015 الذي انسحبت منه واشنطن أحاديا بعد ثلاثة أعوام.

وتشدد طهران على أولوية رفع العقوبات الاقتصادية التي فرضتها واشنطن في أعقاب ذلك، والحصول على ضمانات بعدم تكرار الانسحاب الأميركي.

في المقابل، تركز الولايات المتحدة والأطراف الأوروبيون (فرنسا وبريطانيا وألمانيا)، على أهمية عودة إيران لاحترام كامل التزاماتها بموجب الاتفاق، والتي بدأت التراجع عنها بدءا من 2019 ردا على انسحاب واشنطن.

وتشارك في المباحثات أيضا كل من روسيا والصين المنضويتين في الاتفاق، والاتحاد الأوروبي الذي يتولى التنسيق.

هل يتحقق حلم إيران برفع العقوبات؟ 
وكان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، شدد الإثنين الماضي على أهمية الضمانات ورفع العقوبات بالنسبة الى إيران، بشكل يتيح لها استعادة علاقات اقتصادية طبيعية مع مختلف الأطراف الدولية، خصوصا في مجال تصدير النفط والاستفادة من عائداته.

من جهته، رأى الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، الثلاثاء الماضي، أنه قد يكون هناك بعض التقدم المتواضع المحرز خلال الجولة السابقة، مضيفا: لكن بطريقة أو بأخرى من المبكر القول إلى أي مدى كان هذا التقدم جوهريا.

واعتبر برايس أن أي تقدم تحقق لا يرقى إلى خطى إيران النووية المتسارعة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

وصفت بـ«المفترسة المتطورة».. إدانة معاونة لـ«إبستين» بتهمة الإتجار بقاصرات جنسيا
دولى
كيف يستقبل العالم العام الجديد مع تفشي «أوميكرون»؟
دولى
متاهات قديمة وجديدة
وجهات نظر
«أوميكرون» يثير الذعر في العالم: تسجيل أعلى حصيلة أسبوعية للإصابات.. وعودة ...
دولى
أبويعرب المرزوقي
وجهات نظر
ميليشيات الانتخابات
وجهات نظر
حبس موظفة بمصرف الجمهورية بتهمة اختلاس 1.8 مليون دينار من حساب عميل
ليبيا
بالصور.. 5 ميداليات جديدة لليبيا في «عربية الأثقال»
رياضة محلية
تشاووش أوغلو: حفتر عرض في وقت سابق زيارة تركيا بشرط
ليبيا
بعد عشرين عاما من اليورو.. الأوروبيون يتهمونه بالتسبب بزيادة الأسعار
اقتصاد
«التعليم»: استمرار الخطة الدراسية الحالية حتى تطعيم 70% من القطاع
ليبيا
نوري العبار يرفض تحويل مفوضية الانتخابات إلى «كبش فداء».. ويتساءل عن «حالة القوة...
ليبيا
«ديوان المحاسبة» يتحدث عن «فساد» بإدارة ملف توفير الكتاب المدرسي
ليبيا
تغطية خاصة | مصير الانتخابات ما بعد 24 ديسمبر (2)
فيديو
وليامز تقيم دور ملتقى الحوار في العملية السياسية
ليبيا
نشطاء وسياسيون: «النواب» يخلط الأوراق ويلبس «المفوضية» فشله
ليبيا
تغطية خاصة | مصير الانتخابات ما بعد 24 ديسمبر (1)
فيديو
كاركاتير خيري - مطالب بإجراء الانتخابات وإنهاء ولاية الأجسام السياسية القائمة
كاريكاتير
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أسباب تمنع نمو شعرك