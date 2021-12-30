إيران: تقدم نسبي في مباحثات فيينا النووية

كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري في فيينا، على هامش المباحثات النووية، 27 ديسمبر 2021. (فرانس برس)

قال كبير المفاوضين الإيرانيين، علي باقري، إن المباحثات لإحياء الاتفاق النووي حققت تقدما مرضيا نسبيا خلال الأيام الماضية.

وفي تصريحات له، الخميس، عشية توقف المباحثات في استراحة لثلاثة أيام، أوضح باقري أنه جرى تبادل اقتراحات مكتوبة بين مختلف الأطراف بشأن رفع العقوبات، وتم تحقيق تقدم مرضٍ نسبيا خلال الأيام الأولى من الجولة الثامنة للمباحثات، وفق وكالة «فرانس برس».

وردا على سؤال حول ما إذا كان يعتبر المباحثات إيجابية حاليا، أجاب بنعم، مضيفا: «نأمل أنه بعد أيام الاستراحة الخاصة بنهاية السنة الميلادية، ستجرى متابعة عمل أكثر جدية من قبل مختلف الأطراف حول مسألة رفع العقوبات».

أميركا تشارك في المفاوضات بشكل غير مباشر

والإثنين الماضي، بدأت إيران والأطراف التي لا تزال منضوية في الاتفاق بشأن برنامجها النووي، بمشاركة أميركية غير مباشرة، جولة ثامنة من المباحثات لإحياء اتفاق 2015 الذي انسحبت منه واشنطن أحاديا بعد ثلاثة أعوام.

وتشدد طهران على أولوية رفع العقوبات الاقتصادية التي فرضتها واشنطن في أعقاب ذلك، والحصول على ضمانات بعدم تكرار الانسحاب الأميركي.

في المقابل، تركز الولايات المتحدة والأطراف الأوروبيون (فرنسا وبريطانيا وألمانيا)، على أهمية عودة إيران لاحترام كامل التزاماتها بموجب الاتفاق، والتي بدأت التراجع عنها بدءا من 2019 ردا على انسحاب واشنطن.

وتشارك في المباحثات أيضا كل من روسيا والصين المنضويتين في الاتفاق، والاتحاد الأوروبي الذي يتولى التنسيق.

هل يتحقق حلم إيران برفع العقوبات؟

وكان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، شدد الإثنين الماضي على أهمية الضمانات ورفع العقوبات بالنسبة الى إيران، بشكل يتيح لها استعادة علاقات اقتصادية طبيعية مع مختلف الأطراف الدولية، خصوصا في مجال تصدير النفط والاستفادة من عائداته.

من جهته، رأى الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، الثلاثاء الماضي، أنه قد يكون هناك بعض التقدم المتواضع المحرز خلال الجولة السابقة، مضيفا: لكن بطريقة أو بأخرى من المبكر القول إلى أي مدى كان هذا التقدم جوهريا.

واعتبر برايس أن أي تقدم تحقق لا يرقى إلى خطى إيران النووية المتسارعة.