إيران تعلن إطلاق صاروخ للفضاء

إطلاق صاروخ إيراني إلى الفضاء. (الإنترنت)

أعلنت إيران، الخميس، إطلاق صاروخ إلى الفضاء يحمل معدات لأغراض بحثية، وفق التلفزيون الرسمي، في خطوة يرجح أن تثير انتقادات غربية خصوصًا وأنها تأتي في ظل مباحثات لإحياء الاتفاق بشأن برنامج طهران النووي، وفق وكالة «فرانس برس».

ونقلت الوكالة عن الناطق باسم دائرة الفضاء في وزارة الدفاع، أحمد حسيني، قوله: «أرسل (الصاروخ) حامل الأقمار الاصطناعية سيمرغ ثلاث شحنات بحثية إلى الفضاء»، موضحًا «خلال مهمة البحث الفضائي هذه، وللمرة الأولى، جرى إطلاق ثلاث شحنات بحثية بشكل متزامن على ارتفاع 470 كلم وبسرعة 7.350 ألف متر في الثانية». ولم يحدد حسيني طبيعة هذه الشحنات، وما إذا جرى وضعها في المدار، لكنه قال: «جرى تحقيق أهداف البحث الملحوظة لعملية الإطلاق هذه».

وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية «بنتاغون» في يونيو الماضي، أن إيران فشلت في إطلاق قمر اصطناعي إلى الفضاء وتعتزم تكرار هذه المحاولة قريبًا. إلا أن الجمهورية الإسلامية نفت تلك المعلومات في حينه. كما أعلنت طهران في فبراير 2020، فشل محاولة وضع قمر اصطناعي للمراقبة العلمية في المدار.

وبعد نحو شهرين من ذلك، أكد الحرس الثوري في أبريل 2020، نجاحه بإطلاق أول قمر اصطناعي عسكري حمل اسم «نور 1»، وحمله صاروخ «قاصد» إلى المدار على ارتفاع 425 كلم. وفي فبراير 2021، أعلنت وزارة الدفاع الإيرانية إجراء تجربة ناجحة لإطلاق صاروخ مخصص لحمل قمر اصطناعي.

وغالبا ما تلقى هذه النشاطات إدانة دول غربية لا سيما منها الولايات المتحدة، على خلفية اتهامها لإيران بالعمل على تعزيز خبرتها في مجال الصواريخ البالستية من خلال إطلاق أقمار اصطناعية إلى الفضاء. من جهتها، تؤكد الجمهورية الإسلامية أن برامج الأقمار الاصطناعية هي «حق» لها، ومخصصة لغايات مدنية وبحثية، وتتوافق مع قرارات مجلس الأمن الدولي.

ويأتي الإطلاق الجديد في وقت تجري إيران والقوى الكبرى، بمشاركة أميركية غير مباشرة، مباحثات في فيينا تهدف الى إحياء الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني الذي انسحبت منه الولايات المتحدة أحاديًا في 2018.