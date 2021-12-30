مقتل وإصابة 14 جنديا ماليا في هجوم «مركب»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 30 ديسمبر 2021, 10:06 صباحا
جنود ماليون على طريق بين موبتي ودجين، 28 فبراير 2020. (أ ف ب)

قُتل أربعة جنود ماليين وأُصيب أكثر من عشرة آخرين في هجوم، مساء الثلاثاء، في نارا غربي البلاد، حيث يتمركز متطرفون، وفق حصيلة أولية أوردتها القوات المسلحة المالية «فاما».

وأعلن الجيش المالي في بيان نقلته وكالة «فرانس برس»، الخميس، تعرض وحدة «فاما» في منطقة نارا لهجوم مركب شمل تفجير عبوات ناسفة و(استخدام) أسلحة ثقيلة بعد ظهر الثلاثاء. ولم يحدد البيان هوية منفذي الهجوم، مشيرًا إلى أن الحصيلة الأولية بلغت «أربعة قتلى وعشرة مصابين بجروح خطيرة».

- مقتل سبعة عناصر من قوات حفظ السلام الأممية في انفجار وسط مالي

ويتعرض الجيش المالي بانتظام لهجمات في هذه المنطقة من مالي. ففي نوفمبر، قتل أربعة جنود ماليين وجرح 14 آخرون، في هجوم نسبه الجيش إلى متطرفين في مركز غيريه في منطقة نارا.

وتشهد مالي موجة من أعمال العنف المتعددة الأوجه خلفت آلاف الضحايا معظمهم مدنيون، منذ اندلاع تمرد قاده انفصاليون ومتطرفون في شمال البلاد في 2012، وذلك رغم تدخل قوات تابعة للأمم المتحدة وقوات فرنسية وأخرى من بلدان أفريقية.

وتفاقم العنف بسبب نزاعات محلية وأعمال نهب في وسط البلاد، حيث تُرتكب غالبية الاعتداءات في حقّ مدنيين، حسب الأمم المتحدة. واتّسع نطاق أعمال العنف هذه إلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين. ولم يؤدّ «استيلاء» العسكريين على السلطة في باماكو بـ«انقلاب» في العام 2020، إلى كبح هذه الدوامة، وفق الوكالة الفرنسية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

متاهات قديمة وجديدة
وجهات نظر
أبويعرب المرزوقي
وجهات نظر
ميليشيات الانتخابات
وجهات نظر
حبس موظفة بمصرف الجمهورية بتهمة اختلاس 1.8 مليون دينار من حساب عميل
ليبيا
بالصور.. 5 ميداليات جديدة لليبيا في «عربية الأثقال»
رياضة محلية
تشاووش أوغلو: حفتر عرض في وقت سابق زيارة تركيا بشرط
ليبيا
بعد عشرين عاما من اليورو.. الأوروبيون يتهمونه بالتسبب بزيادة الأسعار
اقتصاد
«التعليم»: استمرار الخطة الدراسية الحالية حتى تطعيم 70% من القطاع
ليبيا
نوري العبار يرفض تحويل مفوضية الانتخابات إلى «كبش فداء».. ويتساءل عن «حالة القوة...
ليبيا
«ديوان المحاسبة» يتحدث عن «فساد» بإدارة ملف توفير الكتاب المدرسي
ليبيا
تغطية خاصة | مصير الانتخابات ما بعد 24 ديسمبر (2)
فيديو
وليامز تقيم دور ملتقى الحوار في العملية السياسية
ليبيا
نشطاء وسياسيون: «النواب» يخلط الأوراق ويلبس «المفوضية» فشله
ليبيا
تغطية خاصة | مصير الانتخابات ما بعد 24 ديسمبر (1)
فيديو
كاركاتير خيري - مطالب بإجراء الانتخابات وإنهاء ولاية الأجسام السياسية القائمة
كاريكاتير
السايح: مئات المرشحين لانتخابات «النواب» مدانون بجرائم سرقة ومخدرات وزنا
ليبيا
«طباخ بوتين»: ثلاث شخصيات قوية فقط في ليبيا والباقي مجرد «دمى»
ليبيا
توصيات «لجنة النواب» بشأن العملية الانتخابية: إعادة تشكيل الحكومة ووضع خارطة ...
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ردود فعل غاضبة ضد الدبيبة بسبب حديثه عن النساء العازبات