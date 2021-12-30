مقتل وإصابة 14 جنديا ماليا في هجوم «مركب»

جنود ماليون على طريق بين موبتي ودجين، 28 فبراير 2020. (أ ف ب)

قُتل أربعة جنود ماليين وأُصيب أكثر من عشرة آخرين في هجوم، مساء الثلاثاء، في نارا غربي البلاد، حيث يتمركز متطرفون، وفق حصيلة أولية أوردتها القوات المسلحة المالية «فاما».

وأعلن الجيش المالي في بيان نقلته وكالة «فرانس برس»، الخميس، تعرض وحدة «فاما» في منطقة نارا لهجوم مركب شمل تفجير عبوات ناسفة و(استخدام) أسلحة ثقيلة بعد ظهر الثلاثاء. ولم يحدد البيان هوية منفذي الهجوم، مشيرًا إلى أن الحصيلة الأولية بلغت «أربعة قتلى وعشرة مصابين بجروح خطيرة».

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ويتعرض الجيش المالي بانتظام لهجمات في هذه المنطقة من مالي. ففي نوفمبر، قتل أربعة جنود ماليين وجرح 14 آخرون، في هجوم نسبه الجيش إلى متطرفين في مركز غيريه في منطقة نارا.

وتشهد مالي موجة من أعمال العنف المتعددة الأوجه خلفت آلاف الضحايا معظمهم مدنيون، منذ اندلاع تمرد قاده انفصاليون ومتطرفون في شمال البلاد في 2012، وذلك رغم تدخل قوات تابعة للأمم المتحدة وقوات فرنسية وأخرى من بلدان أفريقية.

وتفاقم العنف بسبب نزاعات محلية وأعمال نهب في وسط البلاد، حيث تُرتكب غالبية الاعتداءات في حقّ مدنيين، حسب الأمم المتحدة. واتّسع نطاق أعمال العنف هذه إلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين. ولم يؤدّ «استيلاء» العسكريين على السلطة في باماكو بـ«انقلاب» في العام 2020، إلى كبح هذه الدوامة، وفق الوكالة الفرنسية.