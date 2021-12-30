أميركا تندد بإغلاق وسائل إعلام في هونغ كونغ

رئيس تحرير «ستاند نيوز» باتريك لام، خلال اقتياده من قبل شرطة هونغ كونغ، 29 ديسمبر 2021، (ا ف ب)

ندد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بعمليات الإغلاق الأخيرة لوسائل إعلام مؤيدة للديمقراطية في هونغ كونغ، معتبرًا أن هذه الأفعال تقوض سمعة المركز المالي العالمي الذي تحكمه الصين.

وقال بيلنكن في بيان أمس الأربعاء، إنه «بإسكات وسائل الإعلام المستقلة، تقوض بكين والسلطات المحلية مصداقية هونغ كونغ وقدرتها على الاستمرار»، مشددًا على أن «حكومة واثقة من نفسها، ولا تخاف الحقيقة، تحتضن الصحافة الحرة»، حسب وكالة «فرانس برس».

وأعلن موقع «ستاند نيوز» الإخباري الأربعاء وقف خدمته بعدما دهمت شرطة هونغ كونغ مكتبه، حيث أوقفت سبعة موظفين حاليين وسابقين، في ضربة جديدة لحرية الإعلام في البلاد.

و«ستاند نيوز» هي ثاني وسيلة إعلامية في هونغ كونغ تستهدفها الشرطة بعد جريدة «آبل دايلي» التي أغلقت أبوابها في يونيو الماضي، إثر تجميد السلطات لأصولها بموجب قانون الأمن القومي.

ودعا بلينكن الصين وسلطات هونغ كونغ إلى «الكف عن استهداف وسائل الإعلام الحرة والمستقلة، وإطلاق الصحفيين والمسؤولين الإعلاميين فورا، الذين اعتقلوا ووجهت إليهم اتهامات دون وجه حق».