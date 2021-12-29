البيت الأبيض: بايدن سيعرض على بوتين «مسارا دبلوماسيا» بشأن أوكرانيا خلال المحادثات

صورة مركبة للرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترامب. (أ ف ب)

أعلن البيت الأبيض، الأربعاء، أن الرئيس الأميركي جو بايدن سيعرض على نظيره الروسي فلاديمير بوتين «مسارًا دبلوماسيًّا» بشأن التوتر في أوكرانيا، خلال اتصال هاتفي الخميس.

وأكد مسؤول في البيت الأبيض أن بايدن سيبدي استعداده لسلوك «مسار دبلوماسي» لكن الولايات المتحدة، التي لا تزال «قلقة جدًّا» إزاء وجود قوات روسية على الحدود مع أوكرانيا، ستكون أيضًا «مستعدة للرد» في حال حدوث غزو روسي، وفق «فرانس برس».

المكالمة الهاتفية الثانية في أقل من شهر

وأعلن البيت الأبيض، الأربعاء، أن الرئيسين جو بايدن وفلاديمير بوتين سيتحدثان عبر الهاتف، الخميس، بشأن «عدد من المواضيع»، في وقت تجرى فيه استعدادات لإجراء محادثات أمنية بين الولايات المتحدة وروسيا الشهر المقبل.

وستكون هذه هي المكالمة الهاتفية الثانية في أقل من شهر بين الزعيمين، بعدما حذر بايدن في مطلع ديسمبر بوتين من «عواقب وخيمة» إذا غزت روسيا أوكرانيا.

وقالت الناطقة باسم مجلس الأمن القومي، إميلي هورن، إن الرئيسين سوف «يناقشان عددًا من المواضيع بينها المحادثات الدبلوماسية المقبلة مع روسيا».

رد على الحشد العسكري الروسي على الحدود مع أوكرانيا

وأضافت هورن، في بيان الأربعاء، «تواصل إدارة بايدن الانخراط في دبلوماسية مكثفة مع حلفائنا وشركائنا الأوروبيين، والتشاور والتنسيق بشأن نهج مشترك ردًّا على الحشد العسكري الروسي على الحدود مع أوكرانيا».

- البيت الأبيض: بايدن وبوتين يتحدثان هاتفيا الخميس

وحشدت روسيا عشرات آلاف العسكريين على الحدود مع أوكرانيا، وفق مسؤولين غربيين يخشون تكرار ما حدث العام 2014 عندما ضمّت موسكو شبه جزيرة القرم. وفي مسعى لنزع فتيل التوترات، من المقرر أن يلتقي مسؤولون أميركيون وروس كبار في 10 يناير في جنيف.

ويأتي الاجتماع بعد أن عرضت روسيا مقترحات على الولايات المتحدة تضمنت دعوات بعدم توسع عضوية حلف شمال الأطلسي (الناتو) في شرق أوروبا أو إقامة قواعد في جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق.