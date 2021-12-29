فيضانات البرازيل تخلف أضرارا ومآسي إنسانية في غياب الرئيس (فيديو)

سكان يستعملون قاربا لعبور منطقة منكوبة في ولاية باهيا شمال شرق البرازيل. (أ ف ب)

سببت الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة في ولاية باهيا شمال شرق البرازيل أضرارًا هائلة، فيما يحاول سكانها إنقاذ ما في وسعهم من منازلهم المتواضعة المغطاة بالطين تحت تهديد فيضانات جديدة.

وارتفعت حصيلة القتلى إلى 21 منذ نهاية نوفمبر بعد وفاة شاب يبلغ 19 عامًا غرقاً في بلدة إيلهيوس، الثلاثاء. ووفق السلطات المحلية، يعد هذا أعلى معدل هطول أمطار منذ 32 عاماً في باهيا في شهر ديسمبر. وفي بعض المدن، تهاطل ما يعادل شهرًا من الأمطار في غضون ساعات قليلة، وفق «فرانس برس».

الفيضانات تضرب 136 بلدية

وشملت الفيضانات 136 بلدية، أي ثلث بلديات باهيا، ما أثر على ما يقرب من نصف مليون شخص وشرد أكثر من 77 ألفًا.

ويخشى خبراء الأرصاد الجوية أن تصل العواصف الرعدية العنيفة المحملة بالأمطار إلى الولايات المكتظة بالسكان في جنوب شرق البرازيل في الأيام المقبلة، لا سيما ولايات ميناس غيرايس وريو دي جانيرو وساو باولو.

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في إيتابيتينغا، إحدى أكثر المدن تضررًا في جنوب باهيا، يشير كارلوس باتيستا دا سيلفا إلى علامة على الحائط فوق رأسه تُظهر مقدار ارتفاع منسوب المياه. ويقول: «حاولنا إبعاد الأثاث لكن الوقت لم يسعفنا. تمكنا فقط من إنقاذ التلفزيون».

جبال من الأنقاض في مشهد خراب

ولم يتمكن جواو فيتور غوميز دوس سانتوس، وهو أيضًا من سكان إيتابيتينغا، إلا من معاينة الضرر. ويقول بحزن: «دخلت المياه إلى المنزل وأغرقت الخزانات والسرير... فقدنا كل شيء».

وفي المدن التي بدأ فيها منسوب المياه في الانخفاض، تظهر جبال من الأنقاض في مشهد خراب. وصار الوصول إلى المناطق الأكثر تضررًا يتم حصرًا عن طريق القوارب المطاطية أو طائرات الهليكوبتر.

وهناك مناطق أخرى، مثل إيتامبي وكانافيراس وماسكوت وكانديدو سيلز، لا تزال مهددة بفيضانات جديدة وتم إجلاء سكانها احترازيًّا.

ويراقب رجال الإطفاء في باهيا، عن كثب، عشرات السدود التي تشارف على الانهيار، والأنهار المهددة بالفيضان. وتضرر في الإجمال أكثر من 40 طريقًا.

الرئيس في إجازة

وقّع الرئيس اليميني المتطرف غاير بولسونارو، الثلاثاء، مرسومًا يسمح بقرض استثنائي بقيمة 200 مليون ريال (نحو 21 مليون يورو) لإصلاح البنية التحتية في خمس ولايات تضررت من الأمطار، 80 مليونًا منها مخصصة لباهيا.

لكن حاكم ولاية باهيا، روي كوستا، قال الثلاثاء، إن هذه الأموال «غير كافية». وأضاف المسؤول المنتمي إلى حزب العمال اليساري الذي يقوده الرئيس الأسبق لولا دا سيلفا المرشح الأوفر حظًّا لانتخابات الرئاسة العام 2022، أن «حجم الدمار هائل، كما لو أن حربًا وقعت. ما زلنا نقيم الضرر، ومن السابق لأوانه إعطاء رقم محدد».

وتعرض بولسونارو لانتقادات حادة بسبب عدم تفقده المناطق المتضررة، فيما عاين، الثلاثاء، عدد من وزرائه المناطق المنكوبة من الجو، بينما كان الرئيس يستجم بدراجة مائية على شاطئ في ولاية سانتا كاتارينا جنوب البلاد.

«آمل ألا أضطر إلى قطع إجازتي القصيرة»

وبحسب الموقع الإخباري المحلي «سانتا كاتارينا إن دي مايس»، قال رئيس الدولة لمؤيديه «آمل ألا أضطر إلى قطع إجازتي القصيرة».

وقال النائب اليساري مارسيلو فريكسو، عبر «تويتر» الأربعاء، إن «الأمر ليس مجرد عدم مسؤولية، بل كذلك افتقار للتعاطف. لقد تضرر نحو 500 ألف شخص من الفيضانات في باهيا.. وأين رئيس الجمهورية؟».

وتحرك عديد المشاهير للدعوة إلى التبرع لمساعدة الضحايا، لا سيما المطربين جيلبرتو جيل وكايتانو فيلوسو من باهيا.