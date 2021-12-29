البيت الأبيض: بايدن وبوتين يتحدثان هاتفيا الخميس

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 29 ديسمبر 2021, 08:13 مساء
صورة مركبة للرئيسين الروسي فلاديمير بوتين (يمين)، والأميركي جو بايدن. (الإنترنت)

أعلن البيت الأبيض، الأربعاء، أن الرئيسين جو بايدن وفلاديمير بوتين سيتحدثان عبر الهاتف، الخميس، بشأن «عدد من المواضيع»، في وقت تجرى فيه استعدادات لإجراء محادثات أمنية بين الولايات المتحدة وروسيا الشهر المقبل.

وقالت الناطقة باسم مجلس الأمن القومي، إميلي هورن، إن الزعيمين الأميركي والروسي سوف «يناقشان عددًا من المواضيع، بينها المحادثات الدبلوماسية المقبلة مع روسيا»، وفق «فرانس برس».

وعقد الرئيسان قمة افتراضية في 7 ديسمبر عبر الإنترنت، وحذر الرئيس الأميركي جو بايدن نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلالها من أن روسيا ستتعرض لـ«عقوبات شديدة اقتصادية وغيرها» في حال حصول تصعيد عسكري في أوكرانيا، خلال القمة عبر الفيديو التي جرت بينهما الثلاثاء، بحسب ما أفاد البيت الأبيض في بيان.

مخاوف أميركية حول حشد تعزيزات روسية على الحدود الأوكرانية
وذكر البيت الأبيض آنذاك أن بايدن «أعرب عن مخاوف» الولايات المتحدة وحلفائها حيال حشد تعزيزات روسية على الحدود مع أوكرانيا، مشيرًا إلى أن الرئيسين بحثا أيضًا الأمن السيبراني و«عملهما المشترك حول مواضيع إقليمية مثل إيران».

كما ندد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال قمته عبر الفيديو مع نظيره الأميركي، بتعزيز «القدرات العسكرية» للحلف الأطلسي على حدود بلاده في سياق دعم أوكرانيا، مطالبًا بـ«ضمانات» بعدم توسع الحلف شرقًا، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس».

وأفاد الكرملين بأن «الحلف الأطلسي يقوم بمحاولات خطيرة لاستخدام الأراضي الأوكرانية، ويعزز قدراته العسكرية على حدودنا، لذلك فإن روسيا لها مصلحة جدية في الحصول على ضمانات قانونية موثوقة تستبعد توسيع الحلف الأطلسي شرقًا»، في بيان صدر بعد محادثات «صريحة ومحترفة» بين الرئيسين الروسي والأميركي.

 

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