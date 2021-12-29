«الصحة العالمية» تحذر من انهيار أنظمة الصحة إثر «تسونامي» من الإصابات بـ«كوفيد-19»

مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدانوم غيبريسوس. (الإنترنت)

حذرت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، من أن الإصابات بالمتحورين «أوميكرون» و«دلتا» من فيروس «كورونا» التي شبهتها بأنها «تسونامي» ستتسبب بانهيار أنظمة الصحة الوطنية.

وقال أمين عام المنظمة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، في مؤتمر صحفي، «أشعر بقلق بالغ من أن يؤدي انتشار أوميكرون، كونها أشد عدوى، في الوقت نفسه مع دلتا، إلى تسونامي من الإصابات. ذلك يمثل عبئًا هائلًا على العاملين الصحيين المنهكين، وعلى منظومات صحية تقف على شفير الانهيار»، وفق «فرانس برس».

وسجلت فرنسا، الأربعاء، أعلى حصيلة إصابات يومية بكوفيد-19 تجاوزت للمرة الأولى عتبة مئتي ألف إصابة خلال 24 ساعة، بحسب أرقام كشفها وزير الصحة أوليفييه فيران. وأعلن الوزير فيران أمام الجمعية الوطنية تسجيل 208 آلاف إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة على الأراضي الفرنسية.

كما سجلت الولايات المتحدة التي تواجه موجة وبائية خامسة مقلقة يؤججها المتحور أوميكرون، أعلى حصيلة إصابات يومية بكوفيد-19 منذ بدء تفشي الوباء بلغت 265.427 ألف إصابة جديدة، بحسب جامعة «جونز هوبكنز».

وتجاوز عدد الإصابات اليومية، على سبعة أيام في البلاد، أعلى حصيلة سجلت خلال الموجة الثالثة في يناير 2021، وفق «فرانس برس».

وحذَّرت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، من أن الخطورة التي يمثلها «أوميكرون» لا تزال «عالية جدًّا» وقد تشكّل ضغطًا على الأنظمة الصحية، في وقت تسجّل العديد من دول العالم أعدادًا قياسية للإصابات بكوفيد على أثر المتحور شديدة العدوى.

الإصابات بالمتحور شديد العدوى تبلغ مستويات قياسية

وبلغت الإصابات بهذا المتحور شديد العدوى مستويات قياسية في بلدان كثيرة، وارتفعت الحالات المسجلة على الصعيد العالمي بنسبة 37% بين 22 و28 ديسمبر مقارنة بالأيام السبعة الماضية، وفق حصيلة تعدها وكالة «فرانس برس» بالاستناد إلى بيانات وطنية.

وسُجّل ما مجموعه 6.55 مليون حالة بين 22 و28 ديسمبر، في أعلى حصيلة منذ إعلان منظمة الصحة العالمية «كوفيد-19» وباءً عالميًّا في مارس 2020.

ووضع هذا الارتفاع الذي تشتد وطأته في أوروبا خصوصًا حكومات العالم، من الصين إلى ألمانيا وفرنسا، أمام معضلة الموازنة بين قيود الحد من انتشار الفيروس وتفادي اكتظاظ المستشفيات من جهة، والحاجة لإبقاء الاقتصادات والمجتمعات مفتوحة من جهة أخرى بعد سنتين من رصد الفيروس للمرة الأولى في العالم أواخر العام 2019.