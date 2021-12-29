«جونز هوبكنز»: الولايات المتحدة تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بـ«كوفيد-19»

سيدة ترتدي كمامة بشوارع نيويورك. (الإنترنت)

سجلت الولايات المتحدة التي تواجه موجة وبائية خامسة مقلقة يؤججها المتحور أوميكرون، الثلاثاء أعلى حصيلة إصابات يومية بكوفيد-19 منذ بدء تفشي الوباء بلغت 265.427 إصابة جديدة، بحسب جامعة جونز هوبكنز.

وتجاوز عدد الإصابات اليومية على سبعة أيام في البلاد أعلى حصيلة سجلت خلال الموجة الثالثة في يناير 2021، وفق «فرانس برس».

وحذَّرت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، من أن الخطورة التي يمثلها أوميكرون لا تزال «عالية جدًا» وقد تشكّل ضغطًا على الأنظمة الصحية، في وقت تسجّل العديد من دول العالم أعدادًا قياسية للإصابات بكوفيد على إثر المتحور شديدة العدوى.

الإصابات بالمتحور شديد العدوى تبلغ مستويات قياسية

وبلغت الإصابات بهذا المتحور شديد العدوى مستويات قياسية في بلدان كثيرة وارتفعت الحالات المسجّلة على الصعيد العالمي بنسبة 37% بين 22 و28 ديسمبر مقارنة بالأيام السبعة الماضية، وفق حصيلة تعدّها وكالة «فرانس برس» بالاستناد إلى بيانات وطنية.

وسُجّل ما مجموعه 6.55 مليون حالة بين 22 و28 ديسمبر، في أعلى حصيلة منذ إعلان منظمة الصحة العالمية كوفيد-19 وباءً عالميًا في مارس 2020.

ووضع هذا الارتفاع الذي تشتدّ وطأته في أوروبا خصوصًا حكومات العالم، من الصين إلى ألمانيا وفرنسا، أمام معضلة الموازنة بين قيود الحد من انتشار الفيروس وتفادي اكتظاظ المستشفيات من جهة والحاجة لإبقاء الاقتصادات والمجتمعات مفتوحة من جهة أخرى بعد سنتين من رصد الفيروس للمرّة الأولى في العالم أواخر العام 2019.