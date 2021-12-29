حصيلة قياسية لإصابات «كورونا» عالميا خلال أسبوع

مرضى «كوفيد» في طائرة «إيرباص» تابعة للجيش الألماني ينقلون إلى مستشفيات أخرى في ألمانيا، 1 ديسمبر 2021. (أ ف ب)

سجل العالم مستويات قياسية جديدة من الإصابات بـ«كوفيد-19» خلال الأسبوع الماضي؛ إذ جرى إحصاء معدل يفوق 935 ألف إصابة في اليوم بين 22 و28 ديسمبر، وفق تعداد أجرته وكالة «فرانس برس» بناءً على أرقام رسمية.

وتستند هذه الأرقام، وهي الأعلى منذ بدء تفشي الوباء في نهاية 2019، إلى التقارير اليومية الصادرة عن السلطات الصحية في كل بلد.

وتبقى نسبة كبيرة من الحالات الأقل خطورة أو التي لا تظهر عليها أعراض غير مكتشفة رغم تكثيف الفحوص في عدد كبير من الدول. كما أن السياسات المطبقة لإجراء فحوصات كشف الإصابة تختلف بين البلدان.