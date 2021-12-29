5 قتلى في حادث إطلاق نار بأميركا

الشرطة الأميركية خارج مركز تسوق شهد مقتل المهاجم الذي قتل خمسة أشخاص في بتاريخ 27 ديسمبر 2021. (أ ف ب)

قضى خمسة أشخاص جراء إطلاق نار وقع في عدة مناطق في ولاية كولورادو الأميركية، وانتهى بمقتل المهاجم، وفق ما أعلنت الشرطة، الثلاثاء.

وبدأ الهجوم حوالى الساعة (17:00) ووقع في أربعة مواقع مختلفة على الأقل في مدينتي دنفر وليكوود، وفق الشرطة التي أفادت في البداية بسقوط أربعة قتلى. وقُتلت امرأتان وأصيب رجل بجروح في أول موقع في دنفر، فيما قتل رجل آخر أيضًا بالرصاص خراج منزله. ومن ثم، توجه المسلح إلى ليكوود المجاورة حيث قتل رجلًا وأصاب شخصًا آخر بجروح، وفق وكالة «فرانس برس».

وتمكن عناصر شرطة ليكوود بناء على معلومات جرى جمعها من مواقع الهجمات السابقة من تحديد هوية المهاجم أثناء انتقاله إلى موقع آخر. ودخل المهاجم لاحقًا إلى مركز للتسوق حيث قتل موظفة بإطلاق النار عليها، وفق الشرطة. وهناك، واجهته شرطية وطلبت منه إلقاء سلاحه ليتبادلا إطلاق النار ما أسفر عن إصابتها بجروح ومقتل المهاجم.

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وأفاد الناطق باسم شرطة ليكوود، جون روميرو، بأن «المسلح قتل على الفور»، مشيرًا إلى أن الشرطية «في حال جيدة» لكنها ستحتاج إلى مزيد العمليات الجراحية. ولم تتضح دوافع المهاجم، لكن الشرطة قالت إنه «بناء على ما نعرفه، يبدو أن المهاجم كان يستهدف أشخاصًا معينين». وعثرت الشرطة على قطعتي سلاح بحوزته.

ويمثل العنف الناجم عن الأسلحة النارية مشكلة واسعة النطاق في الولايات المتحدة، حيث يقول الناشطون المدافعون عن ضبطها إن انتشار الأسلحة بشكل واسع والقوانين المتساهلة نسبيا مع حيازتها تؤدي إلى تكرار هذا النوع من الحوادث.